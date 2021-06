GF Vip 6, parla Stefania Orlando: "Una possibile concorrente mi ha bloccata su Instagram"

Le indiscrezioni sulla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme alle due nuove opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, continuano ad aumentare sempre di più con l’avvicinamento della prima puntata. Difatti, escludendo clamorosi colpi di scena, l’esordio dovrebbe arrivare in onda su Canale 5 nella giornata di lunedì 13 settembre 2021.

Al momento sul cast si sa poco o nulla, ma le voci continuano a circolare sui social e sulle riviste di gossip. Sembrano essere molto vicini nel prendere parte alla trasmissione Sophie Codegoni e Giovanni Ciacci, mentre sembra difficile vedere nella casa Arianna Cirrincione, Jeda e Mariano Catanzaro. Resta invece aperta l’ipotesi su Katia Ricciarelli, con Signorini che starebbe lavorando duramente per convincere l’artista a varcare la fatidica porta rossa.

L’indiscrezione di Stefania Orlando

Come svelato da Stefania Orlando, ex concorrente del “Grande Fratello Vip” che viene dal forte successo registrato dal brano “Bandolero”, avrebbe parlato con una sua amica della sesta edizione del reality. Durante la conversazione esce fuori il nome di una possibile gieffina, ma l’ex compagna di Andrea Roncato si meraviglia quando vede di essere stata bloccata da questa donna su Instagram.

Ecco le parole, riportate dal sito “Blog Tivvu“, di Stefania Orlando in merito a questa indiscrezione: “Oggi ero al telefono con una mia collega e si parlava del prossimo GF Vip e degli eventuali concorrenti. Tra questi è venuto fuori il nome di una collega bellissima. Sono andata su Instagram per cercarla e non la trovavo. La mia collega mi manda il link e scopro che mi ha bloccato.Sono stata bloccata da una prossima, eventuale concorrente del Grande Fratello Vip 6″.

Stefania Orlando non fa nessun nome in merito a questa persona ma rivela che questa donna non è stata invitata al suo matrimonio. Come ci si può aspettare le ipotesi sono immediatamente fioccate sul web, e tra i nomi più gettonati troviamo Miriana Trevisan (ex di Pago), Maria Monsè e Justine Mattera. L’accostamento nasce dal fatto che tutte e tre le donne sono state accostate alla prossima edizione del “GF Vip”.