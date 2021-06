GF Vip 6, l’ex fidanzata di Pretelli, Ariadna Romero nel cast: l’indiscrezione

A breve prenderà il inizio il reality più atteso di tutti, il “Grande Fratello Vip 6“. Tante le aspettative, poche ancora le certezze; per adesso infatti sembra che le uniche cose certe siano soltanto il lato conduzione, ancora una volta capitanato da Alfonso Signorini, considerando gli ottimi risultati ottenuti dal direttore del settimanale “Chi”.

Di recente però si apprende di un rumor davvero molto interessante che vuole, nei panni di concorrenti, l’ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli prendere parte al cast. Parliamo infatti di Ariadna Romero. La donna sembra che sia quasi a un passo dalla firma del contratto, almeno questo è quello che circola in rete, ma sarà vero?

Ariadna Romero al GF Vip: l’arrivo della smentita

Dopo l’iniziale fase di entusiasmo da parte dei fan della Romero, sembra che la donna poco dopo abbia deciso di smorzare gli animi, dichiarando apertamente che niente di quello che leggono sul web corrisponde al vero, in quanto la donna pare non abbia nemmeno fatto il provino: “La gente parla per dar fiato alla bocca…Non mi sono presentata nemmeno al casting…“.

“Mi spiace deludervi, ma non ci sarò al GF Vip quest’anno…“, nonostante le parole chiare che lasciano poco spazio all’interpretazione, i fan della donna continuano a nutrire il beneficio del dubbio, magari la ragazza ha soltanto bluffato, prendendo tutti in contropiede in futuro, chissà.

Intanto sul fronte casting sembra che l’organizzazione per raccattare quanti più vip possibili, da far varcare la porta rossa della villa di Cinecittà, sia più attiva che mai. Tra i partecipanti certi (o quasi), pare che compaia il nome di Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo ed ex partecipante de “La Fattoria”. Ancora dubbi sul fronte opinionisti; dopo il mancato rinnovo di Antonella Elia sembra che la donna sia stata Sostituita da Adriana Volpe, ma anche questo non è stato ancora del tutto confermato. Non resta che attendere altri interessanti aggiornamenti.