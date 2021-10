GF Vip 6, la frecciata di Serena Enardu dopo l’incontro tra Pago e Miriana: "Ha colto la palla al balzo"

Erano in tanti ad aspettare il commento di Serena Enardu dopo l’incontro tra Pago e Miriana Trevisan al “Grande Fratello Vip“, ed ecco che è arrivato. In una diretta Instagram, infatti, l’ex gieffina ha accontentato i suoi followers rispondendo senza risparmiarsi alle domande che le venivano poste.

L’argomento principe è stato proprio quell’inaspettato incontro tra il suo ex e l’attuale concorrente del GF Vip, e le parole di Serena fanno capire quanto lo abbia apprezzato. La Enardu si dichiara molto felice del rapporto che sono riusciti a creare, soprattutto per il loro figlio Nicola che non può che essere contento nel vedere il padre e la madre rispettarsi ed essere in ottimi rapporti.

“Da parte di Pago c’è stato un vero gesto di amore” ha sottolineato l’ex tronista di “Uomini e Donne” – così come riporta il sito GossipeTv.com – visto che se in un rapporto non ci sono problemi di gelosia o di passione: “Rimane proprio il sentimento dell’amore” ed è certa che il loro Nicola si sarà emozionato tantissimo.

GF Vip, Serena Enardu e la frecciata a Mariana Trevisan

La Enardu risponde anche a chi le chiede se Pago sia davvero così noioso come ha dichiarato Miriana e la risposta della bella sarda conferma le parole della Trevisan. Pacifico rimane per lei una splendida persona alla quale non si può rimproverare nulla: “Se non la sua leggera passività“. Serena fa notare che quando si esibisce sul palco si trasforma completamente e ha un grinta che non mantiene nella vita di tutti i giorni: “Quando scende da quel palco si trasforma in un orso“.

Serena appoggia in pieno le parole della Trevisan e rivela che si sarebbe aspettata il solito comportamento anche da parte di Miriana quando lei e Pago si trovavano sull’isola sarda nel reality show Temptation Island: “Mi aspettavo da lei che dicesse ‘ca…o Serena ha ragione” tiene poi a precisare che non tornerebbe mai e poi mai insieme a Pago, non essendo più innamorata di lui.

Infine arriva la frecciatina che probabilmente aveva in serbo da tempo, e ora è arrivato il momento giusto per lanciare lo strale. La Enardu si è data una spiegazione del perché Miriana sia intervenuta a gamba tesa quando lei e Pacifico erano nella Casa di Cinecittà: “Ha un po’ colto la palla al balzo, per un discorso lavorativo. Sul momento mi ha dato fastidio, perché non capivo. Ho capito poi che era anche il suo lavoro” . Le fanno notare che al momento non è ancora uscito il suo nome al GF Vip e anche per questo lei ha pronta la risposta: “Non mi nomina mai perché non c’è niente da dire. Quando non ti conviene più nominare una persona, non la nomini ovviamente”.