GF Vip 6, il padre di Manuel Bortuzzo commette una gaffe: la foto di Sophie crea scompiglio sul web

Nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera, lunedì 11 ottobre su Canale 5, Alfonso Signorini ha voluto fare chiarezza circa il controverso rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Le cose tra loro stanno precipitando e il ragazzo sembra davvero intenzionato a chiudere la loro conoscenza.

Anche Signorini ha rimproverato la principessa etiope, consigliandole di alleggerire il suo comportamento e rispettare la volontà di Manuel che in più riprese le ha chiesto di vivere questa loro “amicizia particolare” con più spensieratezza e spontaneità. A peggiorare le cose è stata la gelosia di Lulù nei confronti di Sophie Codegoni e proprio lei, in queste ore, è la protagonista inconsapevole di un’altra piccola rivoluzione che si è creata sul web.

GF Vip 6, la polemica per le foto pubblicate dal padre di Manuel Bortuzzo

Ad accendere la miccia della polemica, ci ha pensato il padre di Manuel, Franco Bortuzzo che sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune foto e storie che hanno fatto storcere il naso ai fan della coppia. In pratica il signor Bortuzzo ha postato alcune immagini della festa di qualche sera fa in occasione del compleanno di Manila Nazzaro.

In quelle foto si vedono Manuel e Sophie che scherzano in allegria, ma di Lulù non c’è traccia. Inoltre, taggando le persone nella foto, il padre di Manuel ha commesso una piccola gaffe: sulla foto di Sophie, infatti, ha inserito il nome di Soleil Sorgé. A gettare altra benzina sul fuoco ecco comparire una Instagram Story con un’immagine sempre della Codegoni con la scritta “Post Muto”. Insomma, per molti questi potrebbero essere messaggi subliminali che fanno capire da che parte sta il signor Bortuzzo.

A rafforzare l’ipotesi di una sua preferenza per la Codegoni, giorni indietro è arrivata un’intervista su Radio Radio durante il programma “Non succederà più” e le parole del signor Bortuzzo non lasciano spazio alle interpretazioni: “Non credo al colpo di fulmine. Se Lulù è il tipo di mio figlio? Io credo di no. Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex fidanzate che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che veramente è cotto“.