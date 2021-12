GF Vip 6, Delia Duran sopresa mentre bacia un altro uomo: le foto che infuocheranno Alex Belli

La sintonia artistica tra Alex Belli e Soleil Sorgé sta tenendo banco in questa edizione del “Grande Fratello Vip” e i colpi di scena che ci attendono saranno ancora più sorprendenti di quelli a cui abbiamo già assistito. Dopo la confessione di Belli di essere innamorato di Soleil, ecco che sta per arrivare il tornato Delia a rimescolare tutte le carte.

Sì, perché la signora Duran non è stata certo ferma a guardare ciò che combinava suo marito tra le quattro mura di Cinecittà e viene da pensare che le ultime dichiarazioni dell’ex attore di “Cento Vetrine” siano state la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Le foto shock di Delia Duran

In un primo momento Delia ha pubblicato un post su Instagram dove annunciava la sua intenzione di lasciare Milano per prendersi un momento e ragionare su quanto accaduto, ma evidentemente le cose sono andate in tutt’altra maniera e a testimoniarlo arrivano alcune foto pubblicate su Whoopsee.it.

Nelle immagini vediamo Delia Duran baciare con passione un altro uomo del quale ancora non si sa l’identità. Non solo: i due, dopo aver trascorso una romantica cenetta a lume di candela fatta di effusioni e sguardi complici, sono usciti dal locale passeggiando sotto lo stesso ombrello.

Dopo le foto mostrate da Alfonso Signorini durante la scorsa diretta del GF Vip che ritraevano Delia in un backstage di una sfilata in compagnia di Simone Bonaccorsi, ex tentatore di Temptation Island. Abbracci e sguardi complici che però non erano bastati a scatenare la gelosia di Belli. Il vippone infatti aveva archiviato tutto con molta razionalità, spiegando che il ragazzo in compagnia della moglie era amico di entrambi.

Questa sera, 10 dicembre, staremo a vedere se la reazione di Alex sarà altrettanto pacata e razionale quando gli verranno mostrate le immagini della moglie tra le bracia di un altro uomo. Sicuramente è arrivato il momento per lui di prendere una decisione definitiva che poterebbe essere anche quella di uscire dalla Casa per sempre.