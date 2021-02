GF Vip 5, Pierpaolo Pretelli sta per diventare zio: "Mamma e papà non sono contenti"

Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo, sta seguendo le orme dell’ex Velino di Striscia la Notizia anche per quanto riguarda la vita privata. Se infatti non ha mai nascosto le sue mire nel mondo dello spettacolo, anche la vita sentimentale ricalca in un certo senso quella del fratello: a dispetto della giovane età, infatti, Giulio aspetta un figlio proprio come qualche anno fa è successo a Pierpaolo. E anche in questo caso si è trattato di un colpo di fulmine.

Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 5, andata in onda in diretta venerdì 26 febbraio su Canale 5, Alfonso Signorini ha annunciato a Pierpaolo Pretelli che c’era una sorpresa per lui. Prima però gli ha fatto vedere un video-messaggio di una bellissima ragazza bionda di nome Alessia che dichiarava di aspettarlo e di non vedere l’ora di conoscerlo.

Giulio Pretelli sta per diventare papà: Pierpaolo sarà zio

Si è scoperto che Alessia è la ventenne neo fidanzata di Giulio, suo fratello. Quando Pierpaolo è entrato nella Casa del GF Vip 5 a settembre, il suo fratellino minore era single. Nel frattempo si è fidanzato (a quanto pare si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine) ma non è finita qui, perché la giovanissima coppia ha bruciato tutte le tappe ed è già in attesa di un figlio.

Insomma, è successo un po’ quello che qualche anno fa era successo a Pierpaolo e alla sua ex compagna Ariadna Romero: tra loro era sbocciato un amore folle e la modella cubana era subito rimasta incinta. A comunicare al gieffino che a breve (tra quattro mesi, per la precisione) diventerà zio, ci ha pensato lo stesso Giulio, che Alfonso Signorini ha fatto entrare apposta nel giardino della Casa di Cinecittà.

Pierpaolo è apparso incredulo ed emozionato, ma anche un po’ preoccupato sia per la giovane età dei neo-genitori, sia per come l’avvrebbero presa i suoi, di genitori, ovvero i nonni del nascituro. E in effetti Giulio ha dovuto ammettere che per ora non sono molto contenti, ma confida che nel vederlo così convinto e felice, presto lo saranno anche loro.