GF Vip 5, Nicoletta Larini smentisce Dayane Mello e il suo flirt con Bettarini

L’ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini, è entrato a far parte dei concorrenti della quinta edizione del reality show Il Grande Fratello Vip, condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini, solo lo scorso venerdì 6 novembre 2020, ma sta già facendo molto parlare di sé.

L’ex calciatore in passato ha infatti avuto un breve flirt con una delle concorrenti della casa più spiata d’Italia, la modella brasiliana Dayane Mello. L’attuale fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini (con cui ha partecipato alla prima edizione del docu-reality “Temptation Island Vip”, condotta proprio dall’ex moglie Simona Ventura) ha prontamente commentato le parole di Dayane attraverso una lunga intervista a Gabriele Parpiglia per il sito di gossip “Giornalettismo”.

Nicoletta ha infatti sottolineato come, a suo avviso, le parole di Dayane nei confronti di Stefano siano state particolarmente offensive ed indelicate, oltre che false. La modella brasiliana ha infatti sostenuto di essere stata usata dall’ex calciatore per qualche copertina nei giornali di gossip, cosa che invece secondo Nicoletta non è avvenuta visto che Dayane si è più volte dichiarata la fidanzata di Stefano, per poi tradirlo con un giocatore di basket mentre l’ex marito di Simona Ventura si trovava ancora in Honduras come inviato del reality show “L’Isola dei Famosi” (programma televisivo in cui ha conosciuto proprio la Mello).

La fidanzata di Bettarini ha inoltre sostenuto come il presunto flirt di cui si parla in questi giorni tra Stefano ed Elisabetta Gregoraci (attuale concorrente del reality show) non le interessi, visto che in qualsiasi caso si tratta di una cosa relativa al passato.

Nicoletta ha infine commentato il chiarimento tra il suo fidanzato ed il concorrente Pierpaolo Pretelli (suo ex tentatore di “Temptation Island Vip” che in passato le avrebbe inviato un messaggio su Instagram) sottolineando come l’ex velino si sia giustificato e lei voglia credere nella buona fede di Pierpaolo.