"Gf Vip 5": litigio furioso tra Dayane Mello e Giulia Salemi

La modella brasiliana Dayane Mello e la nota influencer persiana Giulia Salemi sono due delle attuali concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Il Grande Fratello Vip”.

Giulia è infatti entrata nella casa più spiata di Italia da poche settimane, a programma televisivo iniziato, ma sta già facendo molto parlare e discutere di sè, soprattutto per la forte vicinanza con l’ex velino del telegiornale satirico “Striscia la Notizia” Pierpaolo Petrelli, con cui grazie ad un gioco organizzato dagli autori del programma televisivo di Canale 5 si è scambiata un appassionato bacio solo pochi giorni fa.

Ieri sera, nel corso della puntata andata in onda in diretta lunedì 28 dicembre 2020, a tal proposito vi è stato un acceso scontro tra Dayane e Giulia. La modella brasiliana ha infatti confidato di non credere in alcun modo al rapporto che sta nascendo tra Pierpaolo e Giulia, definendolo “una presa in giro da entrambe le parti” ed un “copione già visto”, riferendosi al possibile flirt che si stava venendo a creare tra l’ex fidanzato di Ariadna Romero ed Elisabetta Gregoraci. Queste clip sono poi state mostrate nel corso della puntata.

Giulia non ha nascosto come queste parole l’abbiano particolarmente fatta soffrire visto che considerava Dayane una sua amica e nel corso della mattinata le due ragazze hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente e tornare sulla dibattuta questione. Secondo l’ex fidanzata di Francesco Monte Dayane sarebbe invidiosa della sua felicità e del suo essere al centro dell’attenzione.

Queste le significative parole della modella persiana: “Ma ti brucia perchè volevi farla tu che ci hai provato con tre persone diverse e non ci sei riuscita? Fammi un po’ capire”. Dayane ha tenuto a sottolineare a Giulia come lei sia single per scelta e non certamente per carenza di possibilitò.