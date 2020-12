GF Vip 5, farmaco anoressizzante nella spesa: a chi è destinato?

Al Grande Fratello Vip 5 non ci si annoia mai. Tra liti, urla e nuovi ingressi, c’è anche il tempo per qualche stupefacente scoperta. Ed è quello che è accaduto alle “Rosmello”, nome con cui i fan chiamano le due migliori amiche della Casa di Cinecittà, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due ragazze stavano leggendo la lista della spesa, controllando che ci fosse tutto, quando gli è balzato all’occhio un nome particolare.

Si tratterebbe di un farmaco anoressizzante, ovvero un medicinale usato per perdere peso. A riconoscerlo immediatamente è stata Rosalinda. Visti i suoi passati disturbi alimentari, infatti, l’attrice siciliana conosce bene quel genere di farmaco, di cui a quanto pare anche lei si è servita ampiamente per evitare di mettere su dei chili.

Dayane Mello e Rosalinda Cannavò scoprono un farmaco anoressizzante

Tra i vari episodi più o meno strani che hanno avuto luogo nella Casa del Grande Fratello Vip 5, c’è senza dubbio quello che ha visto coinvolte Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Leggendo la lista della spesa settimanale appena consegnata per i ragazzi, la bella attrice si è accorta che c’era anche il nome di un farmaco che lei aveva usato in passato. Si tratta di un famaco anoressizzante di cui però la Cannavò non ha fatto il nome.

Anzi, per far capire all’amica cosa intendeva, le ha spiegato che anche lei se ne serviva nel periodo buio della sua vita (quando non mangiava ed era arrivata a pesare 40 chili, rischiando di morire): si tratterebbe di un medicinale che viene usato per dimagrire ma che come effetto collaterale ha quello di poter facilitare la caduta nell’anoressia, ovvero nel bisogno di perdere peso a tutti i costi, anche smettendo di mangiare.

“Che cosa facciamo?”, si sono chieste le due amiche, cominciando a ragionare sul da farsi. Nessuna delle due aveva idea di chi nella Casa potesse usare quel farmaco, sentendo evidentemente il bisogno di dimagrire. Anche i tespettatori della diretta si sono fatti la stessa domanda, ma la loro curiosità non è stata soddisfatta. Subito dopo, infatti, Dayane e Rosalinda sono state chiamate nel Confessionale, dove evidentemente il GF Vip ha spiegato loro la situazione e imposto di non parlarne. E, con buona pace dei più curiosi, l’argomento non è stato più toccato.