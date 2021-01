GF Vip 5, Andrea Zenga mette in guardia il padre: "Non deve venire qui"

I problemi di Andrea Zenga con suo padre Walter, leggendario portiere dell’Inter e della nazionale, non sono un segreto per nessuno. Già la scorsa puntata, Alfonso Signorini ha ventilato l’ipotesi di una reunion tra i due proprio della Casa del Grande Fratello Vip 5, nella quale il giovane Zenga è entrato da poco, attirandosi però l’ammirazione di uomini e donne (in primis Dayane Mello e Tommaso Zorzi) per la sua educazione e gentilezza, oltre che per la sua bellezza.

Alle domande di Signorini, Andrea Zenga ha risposto in maniera molto pacata e rispettosa nei confronti del padre, senza mai fare accuse o mancare di rispetto all’uomo che lo ha messo al mondo, ma al tempo stesso ribadendo di essersi sentito abbandonato perché dopo il divorzio dei suoi genitori l’ex portiere, oggi allenatore a Dubai, è sparito e non ha mai fatto il padre.

Andrea Zenga non riesce a perdonare il padre: “Deve rispettare i miei spazi!”

Queste parole pare abbiano fatto infuriare Walter Zenga, che su Instagram ha scritto un messaggio durissimo che sembrava proprio rivolto al figlio, cui ha intimato tra le righe di non parlare più di lui e della sua vita. Ma essendo chiuso nella Casa di Cinecittà, il trentenne marchigiano non sa nulla di questo post e nelle ultime ore ha considerato la possibilità che lui vada a trovarlo lì al GF Vip 5.

La cosa, ha dichiarato agli amici Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, non solo non lo farebbe felice, ma lo farebbe arrabbiare moltissimo. La vedrebbe infatti come un’ingerenza del padre, che finora è sempre stato assente, in quella che è la sua personale esperienza televisiva. “Se mio padre viene qui mi incax*o” ha tuonato. “Perché deve pur rispettare i miei spazi. Io mi incaz*o, mi incaz*o, mi incaz*o”.

Si è poi sfogato spiegando che non solo di lui non ha niente, nessun ricordo e neanche niente di materiale, ma ci sono anche tante cose – presumibilmente brutte – che purtroppo non può dire. “Vorrei raccontarvi dei dettagli, che non posso raccontare, piccole cose” sono state le parole di Andrea Zenga, che ha lasciato intendere che una volta fuori potrà parlare più liberamente.