GF Vip 5, Andrea Zelletta confessioni hot: "Rapporti a tre e divertimento sfrenato"

Il Tommaso Zorzi Late Show colpisce ancora. Oltre a ottenere il 3% di share (dato clamoroso per Mediaset Extra), il nuovo format condotto dall’influencer milanese nella Casa del GF Vip 5 ha portato a galla gli altarini più intimi di alcuni dei suoi chiacchierati concorrenti. Tra questi l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta, la cui (bellissima) faccia d’angelo nasconde un carattere frizzantino ed episodi alquanto piccanti a letto.

Tutto è cominciato con un gioco cult proposto dal conduttore del Late Show, Tommaso, ovvero “mi manca, ce l’ho”. Si tratta di un gioco che tutti hanno fatto almeno una volta nella vita e che consiste nell’ammettere se si è fatta o no nella propria vita una determinata cosa. Chi l’ha fatta deve raccontarne i dettagli, chi invece non l’ha mai fatta è costretto a pagare pegno.

Le confessioni a luci rosse di Andrea Zelletta

Nella versione del Grande Fratello Vip 5, questo gioco tutto sommato innocente si è tinto a luci rosse: i concorrenti, infatti, dovevano dire se avevano fatto oppure no alcune cose riguardanti il sesso. Tutte quante le domande su pratiche sessuali sperimentate oppure no sono state scritte da Tommaso Zorzi su dei bigliettini da pescare: chi non aveva fatto qualcosa era costretto a bere uno shot di una bevanda non identificata e maleodorante (cosa che diverse volte è toccata a Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi).

Tra le domande più piccanti formulate da Zorzi ce n’era anche una riguardante orge e rapporti a tre. Con grande sorpresa degli altri gieffini, ad essersi dedicati a queste pratiche sono stati Andrea Zenga (una sola volta assieme ai suoi compagni di squadra e a quattro ragazze) e Andrea Zelletta. Quest’ultimo ovviamente prima di fidanzarsi con Natalia Paragoni, che di certo da casa non sarà stata affatto contenta nel sentire queste affermazioni.

L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha preso parte a più di un orgia e ha ricordato in particolar modo che una volta era con un altro ragazzo e una ragazza, un’altra volta era stato assieme a due ragazze contemporaneamente. Insomma si è divertito parecchio, e considerata la gelosia di Natalia, una volta a casa di certo non verrà accolto a braccia aperte!