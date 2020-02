GF Vip 4: Wanda Nara parla del suo ruolo di opinionista

Wanda Nara, insieme al cantante Pupo (nome d’arte di Enzo Ghinazzi), è l’opinionista della quarta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. La showgirl argentina oltre ad essere la procuratrice sportiva del marito, il calciatore del “Paris Saint Germain” Mauro Icardi, ha avviato una carriera nel mondo dello spettacolo come opinionista e commentatrice di programmi televisivi.

Wanda Nara attraverso una lunga intervista al settimanale “Chi” ha parlato della sua esperienza televisiva come opinionista del reality show di Canale 5. Reality show che la showgirl ha rivelato non voler fare nelle vesti di concorrente per nessun motivo. La moglie di Mauro Icardi ha confidato di essere rimasta colpita molto positivamente dai concorrenti che fanno parte del programma televisivo, cast di concorrenti che ha superato del tutto le sue aspettative.

Secondo Wanda “Grande Fratello Vip” è una trasmissione in cui c’è un po’ di tutto: ora anche una storia d’amore, quella tra il figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, e l’ex moglie del leader de “Le Vibrazioni” Clizia Incorvaia.

Wanda ha poi parlato delle difficoltà che vive come mamma lavoratrice; la giovane ha infatti cinque figli: tre avuti dall’ex marito Maxi Lopez, con cui è stata legata sentimentalmente dal 2008 al 2013, e due con l’attuale marito Mauro Icardi, con cui è sposata dal maggio del 2004.

Ha raccontato poi dei numerosi viaggi che deve sostenere tra Milano, Roma e Parigi, ma nonostante ciò può dirsi profondamente entusiasta e soddisfatta della propria vita personale e lavorativa. Queste le sue parole in merito: “Non mi sarei mai aspettata un matrimonio come quello che ho adesso, (…) di avere altri figli e un lavoro così. La vita fa mille giri, domani non so come sarò fisicamente o emotivamente, ma so anche che se non avessi sofferto non sarei consapevole della mia attuale felicità”.