"Gf Vip 4": il commento di Elga Enardu sulla partecipazione di Pago

Sono sempre più in fermento i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip; arrivato alla sua quarta edizione, il reality show è diventato un vero programma di spicco, dove aleggia soprattutto una grande curiosità e aspettativa per questa nuova attesa edizione.

Tante sono le cose rinnovate, dal presentatore, che da Ilary Blasi si è passati ad Alfonso Signorini, accompagnato dagli opinionisti in studio del calibro di Pupo e Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi. Molta curiosità soprattutto risiede sulla partecipazione dei nuovi inquilini della casa più spiata d’Italia.

Di recente si è venuti a conoscenza di un ulteriore concorrente sicuro, Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre. Il 48enne Sardo infatti ritorna nel mondo dello spettacolo, dopo la sua esperienza, non proprio rosea, nel famoso docu reality “Temptation island Vip“, dove vide infrangere il suo rapporto di fidanzamento con l’ex tronista di “Uomini e donne” Serena Enardu, a causa di un tentatore.

Pago ha ufficializzato la sua partecipazione durante il programma condotto da Silvia Toffanin, “Verissimo” dove parla di sé della sua nuova avventura nella casa. Pago infatti confessa che nonostante sia passato del tempo, è ancora perdutamente innamorato delle sua Serena, e che non prova alcun rancore.

Parole molto sentite, sincere e soprattutto commoventi, che non sono rimaste inascoltate; a seguire con estrema attenzione la trasmissione dove era presente Pago è stata la sorella gemella di Serena, Elga, che ha commentato l’esternazione dell’uomo, affermando: “In bocca al lupo! Nutro molta stima nei suoi confronti ed è un sentimento reciproco. Io e Pago ci sentiamo tranquillamente. Gli auguro di vincere e sono convinta che sia un partecipante candidato alla vittoria.“

I due ragazzi infatti hanno ancora un ottimo rapporto insieme, nutrendo un rapporto di profonda stima e amicizia, che va ben oltre la rottura di Serena con l’uomo, e le parole dette da Elga nei suoi confronti, ne sono la diretta dimostrazione.