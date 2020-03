GF Vip 4: Alfonso Signorini rivela il suo pensiero sui concorrenti

Il giornalista e direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini è il presentatore della quarta edizione del reality show “Grande Fratello Vip“, programma televisivo che terminerà anticipatamente a causa dell’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo il nostro Paese (la finale doveva infatti essere il 27 aprile prossimo).

Attualmente il reality show sta infatti andando in onda in uno studio di Milano, senza pubblico e con la sola presenza dell’opinionista Pupo ad affiancare Alfonso Signorini. Il presentatore, in collegamento con uno dei giornalisti del settimanale “Chi“, ha risposto ad alcune domande ed ha espresso la sua personale opinione su alcuni dei concorrenti rimasti all’interno della casa più spiata d’Italia.

Secondo molti telespettatori il presentatore del reality avrebbe infatti una palese preferenza per la concorrente Antonella Elia, preferenza che Alfonso ha tenuto a smentire nonostante abbia ammesso di apprezzare molto l’essere trasparente nel bene e nel male della showgirl, sottolineando come sicuramente Antonella Elia sia un personaggio che possa piacere o non piacere e con il quale non è facile convivere, a causa del suo carattere molto particolare.

Alfonso ha inoltre rivelato come a suo avviso ci siano due o tre personaggi non molto trasparenti, pur non rivelandone il nome. Ha ammesso di trovare molto simpatico e divertente Patrick Pugliese, ma di riconoscere la sua grande strategia e conoscenza del reality show. Ha espresso infine la sua opinione sulla coppia formata dall’ex moglie di Francesco Sarcina, Clizia Incorvaia, ed il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavvarro, Paolo Ciavarro.

Queste le sue parole: “Al loro amore ci credo perchè è un amore vero ed autentico. Non sono persone che hanno sfruttato questa situazione, per niente”. Ha però sottolineato come non sappia se il loro amore potrà durare anche fuori dal programma televisivo, vista la differenza dei loro mondi e delle loro vite.