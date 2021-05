GF Vip 2021, il primo concorrente e la data di partenza: l’indiscrezione

Con la vittoria di Tommaso Zorzi, la scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” si è chiusa davvero in bellezza, con ottimi indici di ascolto. A distanza di appena qualche mese, si inizia già a sentire la mancanza della villa di Cinecittà, sempre pronta a dare notizie di gossip, con i suoi appuntamenti immancabili del lunedì e del venerdì.

Ovviamente la macchina organizzativa è già in moto da un pezzo, ma ovviamente, almeno per adesso, niente ancora è consentito sapere. Ciononostante non sono mancate alcune indiscrezioni davvero interessanti, riguardo proprio i nuovi concorrenti, il probabile turn over degli opinionisti e soprattutto la data d’inizio.

GF Vip: il primo concorrente e la data d’inizio

Ciò che appare certo la presenza, per la terza volta di seguito, dell’apprezzatissimo padrone di casa, Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale “Chi” ha saputo ben convincere la produzione e il pubblico da casa. Chi invece appaiono in bilico sono in realtà gli opinionisti, partendo proprio da Antonella Elia, molto probabilmente sostituita da Adriana Volpe, quest’ultima reduce dalla sua esperienza negativa con il suo programma “Ogni Mattina”.

Passiamo a questo punto alla scelta dei concorrenti; sembra che dopo l’indiscrezione circa la presenza di Gabriel Garko e Anna Oxa (entrambi ampiamente hanno smentito la partecipazione), un nuovo concorrente è in lista per per entrare nella villa di Cinecittà, parliamo di Justine Mattera.

La partecipazione della Mattera al reality non è ancora dato per scontato, ma sarebbe la sua seconda esperienza in merito, dopo la partecipazione nell’oramai lontano 2006, al programma “La Fattoria” condotto da Barbara D’Urso.

E per quanto riguarda la data di partenza dello show? Questo è ancora abbastanza difficile da dire, o quanto meno dare una data certa, ma secondo alcune indiscrezioni sembra che la data più papabile sia il giorno 13 settembre, ossia un lunedì, data perfetta per iniziare un percorso lungo come quello del GF Vip. Non resta che attendere notizie ufficiali a questo punto.