GF spagnolo: Gianmarco Onestini nella bufera, lo difende il fratello Luca

Gianmarco Onestini è un concorrente del Gran Hermano spagnolo. Il fratello di Luca, dopo aver pertecipato al Grande Fratello ed essere arrivato terzo dietro ad Enrico Contarin e la vincitrice Martina Nasoni ha deciso di partecipare anche al reality spagnolo.

Finora Gianmarco è stato molto apprezzato sia dai suoi coinquilini che dal pubblico, dato che è ancora all’interno della Casa e dopo molte settimane. In quest’ultime ore però è scoppiato un vero e proprio caso ed il giovane Onestini si è trovato nel centro di una bufera che addirittura ha spinto il fratello Luca da intervenire per prendere le sue difese.

Gianmarco è stato accusato di essere troppo vicino ad una concorrente nella casa, Adara; la ragazza però è sposata ed il comportamento dei due ragazzi ha fatto storcere il naso sia agli altri coinquilini che al pubblico. In realtà però sotto accusa c’è finito solo Gianmarco, accusato infatti di averci provato con una ragazza fidanzata anche all’interno del reality italiano (Il riferimento è ad Ivana Icardi).

Per questo motivo Luca ha deciso di intervenire pubblicamente per difendere il fratello. Su Instagram il giovane speaker radiofonico ha pubblicato un lungo sfogo in spagnolo sul profilo del fratello. Innanzitutto Luca ha chiarito che sul fratello circolano solo falsità ed insinuazioni, che non è vero che Gianmarco nel reality si è invaghito della sorella di Icardi ma anzi è successo il contrario con il giovane Onestini che si è messo da parte per rispetto della coppia quando Ivana gli ha confessato di essere confusa. Insomma ha dichiarato che il ragazzo è educato e rispettoso e non è certamente il Don Giovanni che tutti descrivono.

Inoltre Luca, nel difendere il fratello si è posto alcune domande: “Perché Adara non si allontana da Gianmarco? Perché non ha cambiato stanza o il letto quando lo ha chiesto Gianmarco? Perché suo marito non si domanda questo invece di dare la colpa a un ragazzo più giovane? Forse perché è più facile dare la colpa a un ragazzo giovane, single, pulito e che viene da un altro Paese”.Con queste domande Luca ritiene che Gianmarco sia accusato perché non è spagnolo, è giovane ed è poco conosciuto non perché in realtà abbia commesso qualcosa di male.

Luca, infine, ha attaccato anche Hugo, il marito di Adara, poiché è lui ha mettere in circolo cattiverie e falsità contro il fratello definendolo una persona cattiva, ed ha concluso dicendo che con il suo comportamento ha superato abbondantemente il limite.