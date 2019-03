GF, Patrizia Bonetti ricoverata in gravi condizioni. La ragazza è stata picchiata da tre donne armate di caschi

Patrizia Bonetti, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata aggredita da tre donne armate di casco e delle quali ancora non si conoscono le generaità. L’ex di Gianluca Vacchi si trovava al cinema Odeon di Milano con l’amica Aida Yespica che è riuscita anche a registrare un video, che ora è al vaglio degli inquirenti, subito dopo l’aggressione.

Patrizia Bonetti è stata immediatamente ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata pestata selvaggiamente a colpi di casco ma soprattutto dopo che una di queste donne le si è avventata addosso strappandole anche alcune ciocche di capelli. A rendere nota l’aggressione ci ha pensato The King ovvero il portale di Fabrizio Corona che, nel suo libro “Non mi avete fatto niente” ha parlato anche dell’ex gieffina.

“L’hanno circondata e le hanno tirato ripetuti colpi. Patrizia ha cercato di difendersi. Mentre l’amica Aida ha provato ad intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti li in zona e chiamando le forze dell’ordine” riporta infatti il portale dell’ex re dei paparazzi. Le donne sono riuscite a fuggire all’arrivo della polizia e le telecamere di sorveglianza non sembrano aver ripreso nulla di interessante.

L’unica ad aver ripreso il volto di una delle donne in questione è proprio Aida Yespica che ha cercato in ogni modo di difendere l’amica Bonetti stando attenta a non essere picchiata anche lei che, come ben sappiamo, è reduce da un’operazione molto dolorosa dopo l’infezione al tendine della mano che l’ha costretta ad una riabilitazione molto stressante.

La Bonetti per il momento non ha voluto raccontare ancora nulla ai mass media riguardo questo evento traumatico ma non è detto che lo faccia nei prossimi giorni soprattutto quando le condizioni di salute miglioreranno. Non ci resta dunque che attendere novità in merito ma soprattutto sperare che gli agenti di polizia individuano le responsabili di questo gesto veramente ignobile che ha sconvolto tutti.