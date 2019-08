GF, Michael Terlizzi trova l’amore in Isabel Castillo e smentisce la sua omosessualità: "Sono etero"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Finalmente Michael è riuscito a smentire i malpensanti trovando l'amore in Isabel. Non ha avuto una esperienza facilissima nella casa di Cinecittà, a causa delle numerose accuse che ad oggi si sono confermate inesatte. Finalmente pero' ora ha trovato la sua felicità, e il futuro non può che essere positivo.