GF, lo sfogo di una ex concorrente: "Non lavoro da un anno e da 6 anni non faccio più radio"

Ascolta questo articolo

Roberta Beta viene ricordata soprattutto per aver partecipato alla prima edizione del “Grande Fratello“, condotto ai tempi da Daria Bignardi insieme all’inviato Marco Liorni. Purtroppo per l’inquilina però non fu un’edizione indimenticabile, dal momento che venne eliminata durante la seconda diretta venendo votata da tutti i suoi compagni durante la prima puntata.

Nonostante lo scarso successo ottenuto nella casa, Roberta Beta con gli anni si è conquistato sempre più spazio in televisione e in radio. Dopo l’esperienza del reality ha condotto vari programmi radiofonici, in particolare “I topi ballano” e “Stella stellina” su Radio Due. Invece, durante il Festival di Sanremo 2001, conduce insieme ad Ambra Angiolini e il Trio Medusa il programma radiofonico di “Radio Due Ambra & gli Ambranati”. L’ultimo programma radiofonico è stato “Fattore Beta” trasmesso su Rid 968 FM – Radio Incontro Donna nel 2016.

Per il piccolo schermo invece diventa inviata de “La vita in diretta” di Michele Cucuzza, rimanendo nel cast dal 2002 al 2007. Diventa poi volto di “Calcio Stream”, di proprietà di “Steam Tv”, ove conduce “2 nel pallone”, “Speciale Derby” e “Internazionale di Tennis”. L’ultima sua presenza in TV risale al 2021 con una piccola partecipazione a “Guess My Age – Indovina l’età” in onda su TV8.

L’intervista di Roberta Beta

In questi giorni la giornalista ha rilasciato una lunga intervista al settimanale “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti, in cui rivela di non riuscire più a lavorare: “Sono ferma da un anno. Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante”.

Si dichiara comunque fiduciosa per il futuro e pronta a ritornare sul piccolo schermo con un format totalmente nuovo: “Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita”.

Parlando invece della sua famiglia rivela che negli anni ha rifiutato molte proposte lavorative per rimanere accanto al figlio Filippo: “Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”.