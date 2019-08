GF, Gennaro Lillio annuncia la fine della storia con Francesca De Andrè e rivela il motivo

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Ho sempre pensato che Gennaro Lillio e Francesca De André non avessero molte possibilità di continuare la loro storia Infatti, la loro relazione è già arrivata al capolinea. Credo che abbiano due visioni diametralmente opposte di come si viva una storia d'amore: due caratteri forti che non riescono a trovare un punto in comune.