GF, Erica Piamonte si trova in ospedale: "Sono preoccupata"

Erica Piamonte ha raggiunto la popolarità come concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. Seppure non ha conquistato la vittoria finale, è riuscita comunque a far parlare di se per svariati motivi.

Per esempio, la ragazza non ha mai nascosto la sua bisessualità, notizia accentuata poi negli ultimi mesi grazie alla voce di una sua possibile relazione con l’influencer Taylor Mega, con le due protagonisti che si sono scambiate più volte dei complimenti sui social network e hanno trascorso le vacanze tra la Costiera Amalfitana e Capri. Tuttavia, nella casa più spiata d’Italia, si è avvicinata molto a Gaetano Arena.

L’ultimo post di Erica Piamonte

Come ogni influencer, anche Erica Piamonte è molto attiva sui social network. Infatti, informa i suoi fan di ogni cosa, grazie alle numerose storie che pubblica nell’arco di una giornata. Tuttavia, nelle ultime ore, ha postato una Instagram stories che ha messo in apprensione il suo pubblico.

L’ex gieffina ha infatti dichiarato di essere andata in ospedale a causa di un mal di stomaco: “Cambio di programma. Vado all’ospedale. Sono giorni che sto di m*, io faccio sempre finta di stare bene ma adesso questo mal di stomaco è seriamente insopportabile, un dolore atroce, non dormo neanche la notte, sono davvero preoccupata”. Successivamente, pubblica un altro scatto mentre si trova su una barella dell’azienda ospedaliero-universitaria Careggi.

Dopo un po’ di silenzio, arriva il nuovo post di Erica Piamonte che ha assicurato ai suoi fan che li avrebbe aggiornti al più presto sul suo stato di salute, ringraziando le persone per la loro vicinanza. In realtà, questa non è la prima volta che mostra dei problemi di salute, poiché nella Casa si lamentò più volte di alcuni dolori.