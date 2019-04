GF 16, Franco Terlizzi si scaglia duramente contro Cristian Imparato: "Vuole penalizzare Michael”

Franco Terlizzi che tutti conosciamo non solo per essere il padre di Michael ma anche per aver partecipato al reality L’Isola dei Famosi 2018, ha usato parole molto forti nei confronti di Cristian Imparato. L’ex bambino prodigio di “Io Canto” è infatti uno dei coinquilini di Michael nella casa del Grande Fratello 16 e, la scorsa settimana, si è reso protagonista di un fatto un po’ increscioso.

Cristian infatti, dopo aver fatto coming out, avrebbe stuzziacato pesantemente Michael lasciando intendere che al ragazzo piacessero gli uomini anzichè le donne. Questo atteggiamento non è per nulla piaciuto a papà Franco che ha voluto dire la sua in merito prima nel salotto di Barbara D’Urso durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque e poi sulle pagine del settimanale Nuovo.

“Se Michael fosse stato gay me lo avrebbe detto. Mi chiedo perché Cristian abbia questa cattiveria gratuita nei confronti di Michael. Forse ha un debole per mio figlio? In tal caso sarebbe meglio che glielo dicesse anziché andare a istigarlo” ha infatti chiosato furioso Franco. L’ex naufrago oltretutto ha anche ribadito che a suo avviso, Cristian, abbia visto Michael andare alla grande così da penalizzarlo per andare avanti lui.

“Quel ragazzo sta cercando di mettere in cattiva luce mio figlio. Michael è talmente educato che, davanti a certe affermazioni, c’è rimasto male” ha continuato Terlizzi al giornale di Riccardo Signoretti. Franco ha altresì ribadito di non essere omofobo e che ciò che successe con il collega naufrago Craig Warwick durante L’Isola dei Famosi 2018 non era vero nulla ma si trattava di un fraintendimento.

Per Franco dunque non ci sarebbe nessun problema se suo figlio Michael fosse gay ma questo problema sembra non sussistere visto che lo stesso ha dichiarato apertamente di averlo visto in più di una occasione sbaciucchiarsi con delle modelle all’interno della discoteca in cui Michael lavorava.