GF 16, Franco Terlizzi parla nuovamente del figlio Michael e della sua malattia: "Ho dovuto chiedere alcuni prestiti”

Franco Terlizzi continua a difendere a spada tratta suo figlio Michael impegnato come concorrente del Grande Fratello 16. Come ormai ben sappiamo, il ragazzo all’inizio della sua avventura nella casa di Cinecittà, ha avuto qualche problema a causa della sua malattia ovvero la sinostosi radio ulnare.

A tal proposito, suo padre Franco, ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale Di Più dove ha rivelato alcuni aneddoti molto importanti sulla malattia di Michael. Dal momento che in passato, questo disturbo, ha procurato non pochi problemi relazionali per il figlio, oggi l’ex naufrago è felice che al Grande Fratello Michael sia riuscito a parlarne a tutti.

Michael purtroppo è nato con questa patologia e fin da piccolo ha avuto bisogno di cure e visite specifiche anche costose. Questi impegni hanno spinto Franco a dover lavorare il doppio per poterle sostenere. “Ho anche dovuto chiedere alcuni prestiti, ma non mi è mai importato: per mio figlio avrei fatto qualsiasi cosa” ha infatti chiosato Franco.

C’è stata anche la possibilità di sottoporlo ad un’operazione ma sia Franco che la moglie hanno preferito non rischiare visto che l’esito sarebbe potuto essere incerto: ad oggi, infatti, l’ex pugile si augura di aver fatto la cosa giusta per suo figlio. Michael, a causa della sua malattia, ha sofferto moltissimo ed è stato anche oggetto di bullismo da parte dei suoi coentanei.

Ecco perchè il giovane ha preferito dedicarsi allo studio per poi riemergere con la palestra dove è riuscito a farsi dei nuovi amici ma soprattutto ha ritrovato nuovi stimoli per uscire. “Michael ha avuto moltissime avventure anche se non si è mai innamorato” ha rivelato infine Franco che ha oltretutto ribadito il fatto che Michael non è gay e anche se lo fosse non ci sarebbe nessun problema. Per l’ex pugile l’importante è che suo figlio abbia finalmente capito che può essere amato nonostante la malattia “Ora ne sono certo, si è finalmente ‘liberato’“ ha concluso Franco emozionato.