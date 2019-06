GF 16 finale, Luca Onestini: "Assente per scelta di altri"

Lunedì 10 giugno è il grande giorno della finale del GF 16, nella quale verrà eletto il vincitore. In tanti si aspettavano la presenza di Luca Onestini in studio per sostenere il fratello Gianmarco, ma a quanto pare non sarà così. E’ stato lui stesso a dare l’amara notizia, pubblicando un post su Instagram, che seppur dato in maniera sorridente, ha trapelato un po’ di dispiacere e un po’ di seccatura. “Vi annuncio che per decisioni di “altri” non sarò presente alla puntata e non sarò nemmeno in studio” ha dichiarato l’ex tronista di “Uomini e Donne” sui social. Tanti follower che hanno riempito di like il post condiviso e hanno protestato sulla mancaza di Luca alla finale del reality show.

Dopo aver annunciato la sua assenza alla finale del Grande Fratello 2019, Luca Onestini ha incitato i telespettatori a fare il tifo per suo fratello Gianmarco precisando che le votazioni dipendono tutte da loro. Insomma riuscirà il bel bolognese a trionfare il GF 2019? Chissà quello che per ora sappiamo è che dovrà contendersi l’agognata vittoria con gli altri finalisti, Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Tra questi si aggiungerà uno tra Francesca De André, Enrico Contarin ed Erica Piamonte che prima dovranno fare i conti col televoto.

Grande Fratello: tensione tra Gianmarco Onestini e Francecesca De André

Intanto all’interno della Casa del Grande Fratello, tengono banco alcune discussioni piuttosto accese, tra cui quella tra Gianmarco Onestini e Francesca De André. Ieri sera, dopo la prova del confronto faccia a faccia del GF 16, il bel bolognese ha rivolto delle critiche piuttosto pesanti sugli atteggiamenti troppo aggressivi della nipote di Faber.

Inoltre, il ragazzo ha aggiunto che la donna potrebbe rivolgersi alle altre persone in maniera un po’ più civile e garbata, ricordando in particolare l’episodio della discussione con Gennaro. Come sappiamo la De André aveva buttato il piatto dove stava mangiando Gennaro Lillio, un atteggiamento che non è piaciuto nemmeno al web. La figlia di Cristiano De André non si ricorda assolutamente di quanto accaduto, ma è stato proprio Gennaro a confermarlo.

Francesca non ha preso molto bene il fatto che Gianmarco non abbia speso nemmeno una dichiarazione positiva nei suoi confronti.