GF 16, Cristiano Malgioglio parla della sua vita e dell’amica Barbara D’Urso: "Lei è una macchina da guerra!"

Cristiano Malgioglio, che lunedì 8 aprile 2019 rivedremo accanto ad Iva Zanicchi ma soprattutto Barbara D’Urso nello studio del Grande Fratello, ha voluto rilasciare una lunga intervista al settimanale DiPiùTv dove ha commentato il suo ritorno nel programma asserendo che non è stata l’amica Carmelita ma bensì la produzione a contattarlo nuovamente come opinionista.

“E’ stata la produzione a cercarmi e io al Grande Fratello non posso dire di no. Quello studio è casa mia e partecipare alla versione vip due anni fa mi ha regalato grande popolarità. Barbara d’Urso mi ha chiamato e si è detta felice di lavorare di nuovo con me” ha infatti chiosato Cristiano che sempre nella sua intervista ha voluto spendere delle bellissime parole anche per la sua amica Barbara.

Malgioglio infatti ha ammesso di conoscere la D’Urso dal lontano 1996 quando quest’ultima conduceva un programma su Rete 4 e non era ancora molto conosciuta al pubblico da casa. “Mi sono seduto vicino a questa ragazza bellissima, è nata così la nostra amicizia” ha ancora confessato Maglioglio che da allora si è sempre sentito molto legato alla conduttrice ammettendo di amarla non solo per il suo corpo pazzesco ma per le bellissime scarpe che indossa.

“Noi ci troviamo benissimo insieme, lei è una macchina da guerra ma c’è una cosa di lei che mi fa impazzire ovvero le sue scarpe, vado pazzo per i suoi tacchi“ ha sottolienato Cristiano che successivamente ha voluto focalizzare la sua intervista su argomenti più personali e privati. Il paroliere infatti ha dichiarato apertamente che ciò che il pubblico vede da casa è un personaggio colorato, allegro e scherzoso ma nella vita di tutti i giorni è tutto diverso visto che tende a soffrire moltissimo la solitudine.

“Per questo cerco la spensieratezza, ne soffro soprattutto da quando ho perso i miei genitori“ ha infatti rivelato il paroliere che in futuro spera di continuare invece i suoi bellissimi viaggi e magari scrivere ancora moltissime canzoni di successo. Intanto non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 aprile 2019 per vederlo nelle vesti di opinionista.