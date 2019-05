GF 16, Claudia Dionigi su Francesca De Andrè e Giorgio: "Siete ridicoli"

Durante la diretta di lunedì sera de Il Grande Fratello, il pubblico ha assistito al duro scontro tra Francesca De Andrè attuale concorrente nella casa più spiata d’Italia e la presunta amante del suo fidanzato, Roxi Zamboni; le due hanno avuto un acceso diverbio dove la Zamboni ha cercato di giustificarsi negando la presunta relazione con Giorgio Tambellini.

Roxi in sua difesa ha dichiarato che molto probabilmente la rottura della De Andrè dal fidanzato non è avvenuta a causa sua ma dall’avvicinamento della stessa con il coinquilino della casa Gennaro Lillio e proprio durante questa discussione è entrato anche Tabellini che ha spiegato di avere solo rapporti lavorativi con la Zamboni e che si sono visti solo in gruppo.

La De Andrè a questo punto si è voluta giustificare del suo comportamento con il Lillio ammettendo che la legano a lui solo affetto e amicizia, tuttavia, la conduttrice Barbara D’Urso non si è vista d’accordo anche perché secondo lei il loro non è affatto un rapporto di amicizia.

Un diverbio che ha suscitato non poche polemiche soprattutto sui social scatenando i commenti di molti utenti tra cui anche quello di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, come si può ben dedurre la puntata di lunedì oltre ad aver riscosso molto successo,ha anche ricevuto molti commenti negativi maggiormente sui social e, a tal proposito, Claudia Dionigi, attuale fidanzata dell’ex tronista Lorenzo Liccardi, ha voluto esprimere il suo parere proprio sull’accaduto tra la De Andrè e Tabellini tramite il suo profilo ufficiale di Instagram.

La Diongi in una delle sue stories ha voluto dire la sua commentando la “vicenda amorosa” con delle parole per nulla positive con il sostegno dei suoi followers, e proprio a tal proposito ha scritto: “Ridicoli, tra tutti e tre non si sa chi sia il peggiore”.