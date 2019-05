GF 16, Ambra Lombardo torna a parlare del bacio emozionante con Kikò e rivela: "Tina gelosa? Non credo”

Ambra Lombardo, la professoressa che ha emozionato tutti con il suo bellissimo bacio appassionato a Kikò Nalli all’interno della casa del Grande Fratello 16, ha rotto finalmente il silenzio e, sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha parlato di quanto successo. Dopo le critiche e le polemiche dei giorni scorsi che l’hanno vista protagonista, l’ex gieffina è ritornata sulla questione parlando principalmente dell’haistylist.

Ambra infatti ha confessato di aver pensato moltissimo a Nalli ma ha altresì parlato della possibile gelosia di Tina Cipollari nei confronti del suo ex marito. A tal proposito, l’ex gieffina ha dichiarato apertamente “Fino all’ultimo non immaginavo come sarebbe andata! Kikò è sempre stato nei miei pensieri, mi sono sentita trascinare in questo turbinio di emozioni e quando sono entrata nella casa del GF gli ho raccontato tutto…”.

La professoressa del Grande Fratello 16 ha altresì rivelato di aver ricevuto tantissimi complimenti subito dopo aver dato quel bellissimo bacio in diretta a Kikò in quanto in molti lo stavano aspettando con trepidante attesa. Ambra ha continuato rivelando che, a suo avviso, Tina Cipollari ha speso parole carine nei suoi confronti ma ha anche parlato dell’ipotetica gelosia dell’opinionista di Uomini e Donne per il bacio scattato con il suo ex marito Kikò.

“Non sono una donna di spettacolo. Sono una professoressa e vivo tutte le mie cose con semplicità: sono molto serena” ha dichiarato Ambra. Come ben sappiamo Tina e Kikò sono separati da molto tempo ma, anche durante la scorsa settimana, Tina ha pensato bene di lanciare una frecciatina vera e propria alla Lombardo immediatamente dopo la sua partecipazione a Domenica Live.

A tal proposito, Ambra, ha confessato di non sapere ad oggi se aspettarsi o meno una scenata di gelosia da parte della vamp di Viterbo anche perchè lei è la mamma dei figli di Kikò e quindi è inevitabile che farà sempre parte della vita dell’hairstylist ma di essere comunque pronta ad affrontare ciò che verrà.