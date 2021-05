Gessica Notaro, soddisfatta del suo viso dopo gli interventi: "Tanta sofferenza, ma ne è valsa la pena"

10 gennaio 2017, una data che per Gessica Notaro ha segnato l’inizio di un incubo che sembrava non avere mai fine. Quella sera che sembrava essere una sera come tante altre, ha invece segnato per sempre la sua vita facendola entrare in un vortice di sofferenza che solo ora sembra poter lasciarsi alle spalle.

Edson Tavares, allora fidanzato della Notaro, l’ha attesa sotto casa e aggredita lanciandole in pieno viso dell’acido. La ragazza è riuscita a voltarsi prontamente, ma purtroppo i danni subiti sono stati davvero devastanti e le hanno provocato profonde ustioni deturpandole parte del suo bellissimo viso. Quello che Tavares non è riuscito a fare, però, è stato rubarle la voglia di combattere e così Gessica negli anni è riuscita a ritrovare quella bellezza che il suo aguzzino voleva rubarle per sempre e un nuovo coraggio che le ha permesso di combattere in prima linea contro le violenze sulle donne.

Gessica Notaro mostra orgogliosa il suo bellissimo viso dopo gli interventi

Ora, dopo moltissimi interventi chirurgici e un percorso molto doloroso, mostra orgogliosa il risultato di queste operazioni che le hanno restituito tutto il suo splendore. Molto attiva e amata sui social, la Notaro ha voluto condividere con i suoi followers gli strabilianti risultati dopo gli ultimi interventi, grazie ai quali è riuscita anche a truccarsi di nuovo: “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato”.

Bellissima e felicissima di potersi mostrare in tutto il suo splendore, Gessica non nasconde quanto sia stato difficile per lei affrontare questi interventi che l’hanno messa alla prova non solo sul piano fisico, provocandole tanto dolore, ma soprattutto su quello emotivo, facendole attraversare momenti di profonda disperazione: “IO SONO STRAFELICEEEE! quindi tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena!“, conclude soddisfatta.

Per Gessica non è ancora arrivato il momento di poter annunciare la fine di questi interventi, infatti presto dovrà sottoporsi ad un trapianto di cornea per cercare di riacquistare la vista all’occhio ora coperto da una benda, ma ha tutta la grinta per poterla affrontare nel migliore dei modi: “Io mi godo la vita e quando mi guardo allo specchio mi piaccio”.