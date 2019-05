Gessica Notaro riceve un commento da brividi: "Tavares ti ha fatto del bene". In risposta racconta il suo inferno

Gessica Notaro, esempio di caparbietà e forza di spirito, è stata costretta a rinascere e affrontare una nuova esistenza dopo che, nel 2017 il suo ex fidanzato Eddy Tavares l’ha aggredita gettandole in pieno viso dell’acido, sfigurandola e mettendola in pericolo di vita.

La Notaro è riuscita a sopravvivere a quell’attentato, soprattutto salvando la sua anima e il suo spirito combattivo che le hanno permesso di riprendere in mano le briglie della sua vita. Gessica è tornata più bella che mai e ha dimostrato tutta la sua grazia e professionalità durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle“, il talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Gessica Notaro e l’agghiacciante messaggio ricevuto

In queste ore, però, è accaduta una cosa che ha sconvolto il web. E’ comparso sul profilo social della Notaro un commento che mette i brividi: “Mi sembra che Tavares ti ha fatto del bene visto che sei sempre sui social“, il web è rimasto sconcertato leggendo queste parole e ha inviato moltissimi messaggi di conforto a Gessica.

La Notaro, tirando fuori ancora una volta la sua grinta, non si è lasciata andare ad insulti che avrebbero magari accontentato il mittente di questo orripilante messaggio, ma lo ha usato per descrivere l’inferno che è stata costretta a vivere, senza sconti o addolcimenti: “Ho rischiato di perdere la vita perché parte del liquido corrosivo mi è finito in bocca“, ha inoltre rischiato di perdere completamente la vista e a tutt’oggi indossa una benda che ha fatto diventare un accessorio coordinato ai suoi vari look.

Gessica Notaro, il racconto dell’inferno che ha dovuto vivere dopo l’aggressione

“Ho fatto 7 interventi chirurgici, provando per il primo anno dei dolori che non auguro nemmeno a Tavares stesso, senza contare che per tanti mesi non ho avuto le palpebre, dormivo con gli occhi spalancati e quando mi svegliavo non riuscivo ad aprire bocca nemmeno per fare colazione“, continua così il tragico e torturante racconto della Notaro.

Arriva poi, sul finale, una tagliente ironia che colpisce in pieno viso per dare la giusta misura di quanto il commento dell’hater sia fuori luogo e assurdo: “Ma del resto questo ed altro per avere qualche mila followers, vero? Anzi consiglio a tutti di farsi tirare una bella dose di acido solforico nella faccia per raggiungere questa popolarità“.

Infine l’affondo alla signora autrice di quel post che, non solo offende la Notaro, ma tutte le donne vittime di violenza e soprusi che cercano di riemergere da una tragica esperienza: “Cara signora, io avrò avuto i miei problemi, ma è proprio quando leggo commenti di persone come lei che mi consolo e penso che in definitiva c’è gente che sta peggio di me“.