Gessica Notaro pubblica un selfie con il fidanzato bendato e annuncia una bellissima notizia

Gessica Notaro ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie insieme al fidanzato Marco. Fin qui nulla di particolare, se nonché nella foto il suo ragazzo indossa una benda sull’occhio, identica a quella indossata dalla Notaro dopo l’aggressione di cui è stata vittima il 10 gennaio 2017, quando il suo ex fidanzato Tavares la sfigurò con l’acido.

Ora Gessica ha ripreso in mano la sua vita ed è riuscita a lasciarsi alle spalle quei momenti difficili che non potrà mai dimenticare, ma che è riuscita a superare. Nella sua nuova vita è entrato Marco, un ragazzo originario di Rimini ma attualmente residente a Milano, conosciuto negli ultimi mesi del 2018.

Gessica e Marco hanno deciso di pubblicare un selfie nel quale si vede il ragazzo indossare una benda sull’occhio e di fianco la frase: “Amore è’ anche imparare a mettersi nei panni dell’altro!!!!“. Questo scatto ha sollevato anche critiche verso l’uomo: “Dovrebbe farlo x un pò di tempo ed uscire in giro cosí, e cosí capirebbe cosa ci si prova ad essere nei panni dell’ altro. Ripeto, fare solo un selfie è una presa x i fondelli”.

Gessica Notaro difende il fidanzato e annuncia una bella novità

Dopo aver letto queste parole, la Notaro ha deciso di rispondere e tra le altre cose, ha precisato: “Il mio fidanzato e’ l’unica e dico L’UNICA persona che e’ riuscita a tenere la benda addosso per ben 12 ORE per comprendere fino in fondo le mie difficoltà e capire come mai non riuscissi a fare determinate cose non avendo il senso di profondità“, continua poi asserendo che le affermazioni lette le suonano come un’offesa alla sua intelligenza: “Secondo te io, dopo esserci gia’ passata con Tavares, potrei mai farmi manipolare da un altro uomo?” e conclude dando una giustificazione al commento, facendolo passare come un “gesto di protezione” nei suoi confronti.

Gessica Notaro, inoltre, annuncia una notizia bellissima ai suoi followers. Presto dovrà sottoporsi ad un nuovo trapianto che potrebbe ridarle la vista all’occhio che ora è bendato: “Dal destro ci vedo per fortuna e sul sinistro ( quello bendato ) ci stanno lavorando.. il prossimo trapianto potrebbe essere quello che mi ridarà la vista”. Speriamo che presto arrivi la conferma di questa splendida notizia.