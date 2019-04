Gerry Scotti sull’incidente del figlio Edoardo: "La più grande paura della mia vita”

Gerry Scotti, dopo il grande spavento per l’incidente del figlio Edoardo avvenuto in Lombardia, ha voluto sfogarsi attraverso le pagine del settimanale “Oggi“, dove ha raccontato per filo e per segno come si sono svolti i fatti. La notizia era stata già data in esclusiva dal settimanale “Gente”, ma a far capire ai vari telespettatori che qualcosa non andava era stato proprio Gerry, con i suoi ringraziamenti ai colleghi di “Striscia la Notizia”.

Edoardo, che come ben sappiamo ha affiancato Gerry nella conduzione de “Lo Show dei Record”, immediatamente dopo lo scontro frontale con la sua macchina, era stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Rozzano. Ore di apprensione per il conduttore e la moglie che, solamente dopo alcuni giorni, hanno avuto il coraggio e la forza di raccontare quanto successo.

Il giovane infatti aveva riportato una frattura sotto-trocanterica scomposta del femore ma per fortuna è stato immediatamente operato e oggi si sta riprendendo pian piano, anche se la convalescenza sarà molto lunga. “La più grande paura della mia vita ma, fortunatamente, l’operazione è andata bene e mio figlio è in ripresa”, ha infatti chiosato Gerry nell’intervista al settimanale “Oggi”.

Il caso ha voluto che l’incidente accadesse prima delle registrazione della prima puntata di “Striscia”, ha raccontato ancora Scotti, senza mancare di ringraziare tutta la famiglia del tg satirico di Antonio Ricci e la collega e amica Michelle Hunziker, che da qualche giorno condivide nuovamente la famosa scrivania del seguitissimo programma di Canale5.

Gerry e il figlio Edoardo Scotti, oltre ad essere molto legati, da anni condividono altresì la passione comune per le moto e, proprio a tal proposito, il conduttore ha voluto esprimere un pensiero personale: “Né l’educazione stradale né quella che puoi dare a tuo figlio possono bastare quando la responsabilità di un incidente è da imputare, come in questo caso, ad un altro soggetto che l’ha causato”, ha conlcuso Gerry Scotti, visibilmente molto emozionato.