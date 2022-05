Gerry Scotti, "Non arriva a fine mese": il tragico appello lascia tutti senza parole

Ascolta questo articolo

“L’accendiamo”. Tutti noi conosciamo questa parola, questo perchè tutti noi conosciamo colui che la pronuncia: si tratta di un pilastro della televisione italiana, ovvero Gerry Scotti. Il conduttore, sin dagli albori della sua carriera legato lavorativamente al gruppo Mediaset, si è dimostrato molto simpatico e affabile, divenendo in brevissimo tempo una delle personalità più amate nel mondo dello spettacolo e della televisione. Persona vesatile e sensibile, Scotti piace davvero a moltissimi.

Celebri le sue conduzioni del programma “Chi vuol essere milionario”, dove i concorrenti dovevano fare la cosiddetta “scalata al milione” rispondendo ad una serie di domande più o meno difficili. Proprio durante questa trasmissione Scotti è diventato famoso per la sua famosa parola “l’accendiamo?”, con la quale chiedeva ai concorrenti di confermare la risposta o meno. Adesso Gerry conduce “Striscia la notizia” assieme a Michelle Hunziker. Recentemente però Gerry ha fatto importanti dichiarazioni alla stampa che hanno molto colpito i fan, vediamo cosa ha detto il conduttore.

“Non si arriva a fine mese”

Come i fan del conduttore sapranno, Gerry Scotti ha dovuto affrontare anche il Covid e questi due anni segnati dalla pandemia non hanno rispariamiato neanche lui, che ha contratto il patogeno quando ancora i vaccini non esistevano. Per lui la malattia è stata piuttosto seria e Gerry è stato anche ricoverato in terapia intensiva.

In una una intervista alla stampa aveva dichiarato che in quei giorni molto duri pensava che doveva farcela per forza, anche perchè a breve sarebbe nata la sua nipotina. Scotti è una persona molto sensibile, e proprio per questo è entrato nel cuore degli italiani, che lo seguono con molto piacere.

“Questa mattina come tutte le mattine mi sono guardato un pò di telegiornali su varie reti, cosi mi faccio un’idea, che i partiti politici passino il tempo, sotto Natale, con tutte queste difficoltà a litigare e a parlare di rimpasti lo trovo disarmante di fronte alla situazione di tanta gente che ha il problema di arrivare a fine mese. Per lo meno che si mettano d’accordo e ci diano un senso di serenità almeno da quel punto di vista” -così aveva dichiarato Scotti in una vecchia intervista a RTL 102.5, quando aveva riflettuto sulle condizioni di difficoltà economica per milioni di italiani.