Gerry Scotti, gli aneddoti sulla sua compagna Gabriella che in pochi conoscono

Uno dei presentatori sicuramente più amato della tv Italiana, il suo personaggio è fondato sull’empatia e sulla simpatia; Gerry Scotti è senza dubbio una vera icona nel mondo dello spettacolo, infatti il noto presentatore da anni ha sempre avuto modo di condurre programmi che lo hanno reso celebre ed apprezzato da tutti. Ogni programma da lui condotto, riesce sempre a far raggiungere un picco di ascolti, rappresentando con il tempo un vero sinonimo di garanzia.

Ad oggi Scotti è divorziato con la sua prima moglie, Patrizia Grosso dalla quale ebbe il suo primo figlio Edoardo, nato quest’ultimo nel 1992. Attualmente Gerry convive felicemente con la sua compagna Gabriella Perino, di anni 54; la donna risulta essere divorziata a sua volta, e nella vita pare sia un architetto.

Si sono conosciuti nel lontano 2004, in una serie di circostanze fortuite, dove sia Gerry ce Gabriella portavano i rispettivi figli a scuola; infatti durante un intervista Gerry afferma: “Il nostro ritrovarci è stato ineluttabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli“.

Scotti inoltre aggiunge che una volta uniti sotto lo stesso tetto, i figli delle due rispettive famiglie hanno subito legato, ed oggi vivono tutti serenamente il rapporto. Scotti svela anche qualche piccolo aneddoto della sua vita privata, ovvero di quanto la compagna a volte si lamenti del fatto di quanto sia taciturno una volta che il presentatore torna a casa, ed egli aggiunge a tal proposito: “Ma dopo aver registrato diverse puntate non ho voglia di parlare, penso sia comprensibile…Ha ragione quando dice che sono pignolo, metodico e tendo ad imporre ad altri le mie regole.”

Inoltre il presentatore aggiunge qualcosa circa la sua esperienza riguardo il suo divorzio, e di quanto sia stata dura per lui affrontare tutto l’iter, ed ammettere che il matrimonio era finito; infatti secondo il conduttore, c’è stato anche un periodo in cui sha provato vergogna nell’essere essere stato capace di far finire il proprio matrimonio, la storia della propria famiglia.