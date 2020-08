Gerry Scotti, frattura del piede a metà luglio: parla il conduttore

Uno di quei pochi conduttori che durante il periodo di lock down non ha familiarizzato con la parola “stop”. Non si è mai fermato infatti il famoso conduttore Gerry Scotti, continuando, in maniera ininterrotta, ad effettuare registrazioni dei suoi programmi. Da “Amici speciali” a “Tu si que vales”, continuando anche il suo programma di spicco “Chi vuol essere milionario” e persino “Caduta Libera”.

Un vero stacanovista come pochi insomma; di recente il conduttore ha concesso una corposa e divertente intervista al noto settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni“, dove rivela un aneddoto da poco accaduto, precisamente a metà luglio. La Rodriguez infatti immortala il suo amico e collega, durante la registrazione di “Tu si que vales”, camminare con tanto di tutore e stampelle.

Scotti quindi, durante l’intervista fa chiarezza sulla questione, affermando che in effetti a metà luglio aveva subito un infortunio, cadendo su una superficie liscia, procurandosi una frattura del metatarso del piede e del legamento annesso. Nulla di eccessivamente preoccupante, ma abbastanza da costringerlo a camminare per 25 giorni con una stampella e un tutore per immobilizzare l’articolazione interessata.

Gerry afferma che tutto sommato è stato un infortunio abbastanza fortunato, considerando che un’incidente del genere, di solito comporta ben altre conseguenze, che possono andare da una frattura del gomito, di una spalla o di un femore, comportando quindi ben altri giorni di riabilitazione. Intanto Gerry confessa anche che per 40 giorni ha fatto un fioretto, diventando vegetariano: “Per 40 giorni sono diventato vegetariano“.

Allo scadere del fioretto però, il presentatore ha iniziato di nuovo a mangiare carne e pesce, ma con una piccola variante: ora Scotti si limita a mangiare carne solo una volta a settimana, meglio se in compagnia di amici, trascorrendo quindi dei piacevoli momenti di relax. Intanto ha però confermato che grazie a questa dieta a base vegetariana, le sue analisi sono notevolmente migliorate rispetto al passato, convincendolo a continuare (almeno 6 giorni su 7) un’alimentazione vegetariana.