Gerry Scotti esce allo scoperto e svela la sua nuova compagna (in topless)

Gerry Scotti non ha bisogno di tante presentazioni, è uno dei presentatori tv più longevi ed amati della piccolo schermo, grazie anche alla sua proverbiale simpatia ed allegria. Le sue trasmissioni hanno sempre riscosso un successo incredibile, negli ultimi anni tiene tutti incollati al televisore con ‘Caduta libera’, il noto game show che prevede appunto di finire in una botola se sconfitti.

In merito alla sua vita privata il noto conduttore ha sempre mantenuto un cerbo riserbo, nel 2009 ha divorziato da Patrizia Grosso, storica moglie e madre di suo figlio Edoardo. Negli ultimi anni ha intrapreso una nuova relazione con un’altra donna, di lei si sapeva ben poco, ma di recente Gerry Scotti ha deciso di svelare finamente qualcosa: ecco di chi si tratta.

La nuova compagna

Nel corso di una recente intervista, Gerry Scotti si è finalmente lasciato andare in merito alla donna che è al suo fianco ormai da diversi anni. Si tratta della 54enne Gabriella Perino, anche lei divorziata con figli, che svolge la professione di architetto. La loro è una vecchia conoscenza, ma i due hanno avuto modo di ritrovarsi nel lontano 2004, in quanto i rispettivi figli frequentavano lo stesso Istituto scolastico.

Il noto presentatore si è espresso sulla compagna con parole al miele: “Il nostro ritrovarci è stato inelutabile: ci conoscevamo fin da ragazzi, e siamo finiti, a un certo punto, ad affrontare le stesse problematiche, essendo entrambi separati con figli. Ora siamo felici per la serenità che viviamo insieme vedendo i nostri ragazzi crescere sereni ed uniti”. Ad unirli, dunque, un destino famigliare comune che ha permesso loro di capirsi ed avvicinarsi, fino a far scaturire un sentimento.

La coppia è molto rivervata, tanto che è più unico che raro vederli in giro, ma la realtà è che i due trascorrono moltissimo tempo insieme, seppur preferiscano viversi nel privato. Di recente è spuntata una foto davvero inedita che li ritrae insieme al mare, dove la donna si mostra in forma smagliante con un topless molto piccante. Per il momento non si parla di nozze, ma c’è chi spera un giorno di vederli insieme sull’altare