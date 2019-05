Gerry Scotti e la lotta contro il cancro

Il cancro è una delle patologie più temute del millennio e va combattuta senza tregua, con impegno e determinazione da parte dei medici che ogni giorno dedicano la propria professionalità per vincere questa battaglia. E il noto presentatore dell’azienda Mediaset, tra i più amati della TV Italiana, Gerry Scotti, conosce bene tutto questo.

Scotti è diventato famoso per la sua bontà d’animo e per la sua simpatia; ha saputo sempre ben condurre tutti i programmi televisivi che gli sono stati assegnati, da “Chi vuol essere milionario” a “Caduta libera“, riuscendo sempre ad ottenere ascolti da record. Ad oggi è impegnato anche nella conduzione del programma di access prime time “Striscia la notizia“, dove ad affiancarlo nella conduzione è la famosa showgirl Michelle Hunziker.

Gerry questa volta però esce dagli schermi televisivi per presenziare in ospedale, cosi da essere uno dei protagonisti per la lotta contro il cancro. Scotti ha sempre profuso grande impegno e solidarietà a favore della cura contro il cancro e di altre patologie come quelle del sistema immunitario e quelle neurologiche.

Anche questa volta ha risposto all’appello umanitario, presenziando all’iniziativa organizzata dal 5×1000 dell’Humanitasheath; insomma ancora una volta Gerry ha dimostrato di avere una sensibilità senza pari ed un cuore enorme. Prestare il suo volto e la sua notorietà per una causa cosi nobile non può che fargli onore; di fatto non è la prima volta che Scotti presenzia alle iniziative benefiche.

In occasione della sua presenza in ospedale il conduttore ha scattato qualche foto con i medici che ogni giorni si impegnano per curare i malati e trovare la giusta terapia. La speranza è che l’iniziativa del conduttore possa essere da esempio per convincere molte altre persone a prestare il proprio impegno nel sociale, contro malattie che limitano la vita di tante persone e di tante famiglie. Un piccolo gesto da parte di Gerry, sperando che possano moltiplicarsi le adesioni di solidarietà. La foto di Scotti insieme ai medici ha commosso tutti i fan che lo seguono sui social network ed in TV.