Geri Halliwell smentisce categoricamente Mel B: “Non siamo mai state insieme”

Una settimana fa le sue parole avevano fatto il giro del mondo. Mel B, intervistata da Piers Morgan, aveva infatti ammesso di aver avuto rapporti con Geri Halliwell. Come da lei aggiunto, il rapporto avrebbe avuto luogo negli anni ’90, all’apice del successo delle Spice Girls. “E’ successo, abbiamo anche riso molto” aveva altresì aggiunto facendo riaffiorare i ricordi sepolti da oltre 20 anni.

Pur non entrando nei dettagli di quello che è stato il loro unico rapporto, Scary Spice – che da anni ha ammesso di essere bisessuale – ha anticipato che la collega con il marito Chris Horner, il team manager della Red Bull, difficilmente le perdoneranno questa uscita. Sposati nel 2015, Mel B è convinta che queste rivelazioni potrebbero andare a compromettere la loro immagine di “coppia perfettina” che vive felice nella propria casa in campagna.

Ad una settimana da queste dichiarazioni, Geri Halliwell ha finalmente voluto risponderle per mezzo di un comunicato stampa. Ginger Spice ha qui voluto non solo far presente di sentirsi delusa e ferita, ma ha anche replicato alla collega, smentendo categoricamente di aver avuto un rapporto con lei durante gli anni d’oro trascorsi con le Spice.

Nel comunicato ha anche spiegato di sentirsi affranta per via delle possibili conseguenze della notizia. A destare maggior preoccupazione è l’impatto che una simile rivelazione può avere sui figli Bluebelle e Monty. Allo stesso tempo ha però precisato che nonostante questo inconveniente, la reunion della celebre band esplosa nell’ultimo decennio del XX secolo non è stata messa in discussione. Molti fan hanno infatti incominciato a dubitare che tutto ciò avrebbe potuto mandare all’aria il progetto di riunire le cantanti del celebre gruppo inglese.

Eppure a fronte della secca smentita, diverse fonti attendibili hanno rivelato che tra di loro ci fu un legame ben più forte di quello a cui si è riferita Mel B. Le stesse gole profonde hanno infatti parlato di una “passione al primo sguardo” sbocciata nel 1994 e andata avanti per non meno di un anno.