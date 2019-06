Geri Halliwell ha chiesto scusa per aver lasciato le Spice Girls nel 1998: “Ero solo una mocciosa”

Nate a Londra nel 1994, le Spice Girls sono state una delle band più famose degli anni Novanta. Plasmate sulla scia delle boyband, che all’epoca avevano come punto di riferimento i Take That, le Spice Girls si affermarono rapidamente sulla scena internazionale, diventando il gruppo femminile più di successo della storia della musica.

Le loro canzoni divennero veri e propri tormentoni cantati in tutto il mondo, salvo poi iniziare una fase di declino nel 1998. Quell’anno viene ricordato per l’abbandono del gruppo da parte di Geri Halliwell. Inizialmente si parlò di problemi di salute legati ad una gastroenterite, salvo poi scoprire che la cantante aveva deciso di lasciare di punto in bianco il gruppo.

Alla fine del mese di maggio di quell’anno, la cantante spagnola da parte di madre dichiarò alla stampa di aver lasciato le Spice a seguito di alcune differenze sorte all’interno del gruppo. Da quel momento intraprese una carriera da solista con brani come “Mi chico latino” che riscossero un buon successo commerciale.

Oggi però, a distanza di oltre 20 anni da quei fatti, Geri Halliwell si dice pentita di aver abbandonato le Spice Girls. Così, subito dopo la conclusione del recente concerto tenutosi allo stadio di Wembley di Londra, l’ultimo dello Spice World – 2019 Tour, Ginger Spice ha fatto ammenda per quella scelta che l’ha allontanata dalla band.

“Mi dispiace. Mi dispiace, per avervi lasciato. Ero solo una mocciosa. Voglio dire che è così bello essere tornata con le ragazze che amo” sono state le parole utilizzate per fare mea culpa. Da qui ha altresì ribadito che avrebbe dovuto chiedere scusa già da diverso tempo, rattristandosi per essersi comportata come una ragazzina viziata.

E ora che ha messo una pietra sopra gli errori del passato, il progetto di reunion della band può andare avanti, anche se al progetto non parteciperà Victoria Beckham, in quanto impegnata con il suo lavoro da stilista, oltre che timorosa al solo pensiero di dover tornare ad esibirsi dal vivo.