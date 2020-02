Georgina Rodriguez, quel pancino sospetto che non è sfuggito sul palco dell’Ariston

L’ultima serata trascorsa del Festival di Sanremo 2020 è stato dedicato ai duetti, con tanti ospiti in gara, e tante partecipazioni straordinarie, come lo è stata la presenza di Georgina Rodriguez, compagna del noto calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, anch’egli presente, in prima fila, pronto a sostenere la sua amata compagna.

La donna si presentata in tutta la sua bellezza, con un abito degno di una principessa, in grado di esaltare tutta la sua femminilità e le sue curve naturali. L’abito è stato rifinito a mano, su misura per Georgina, dalla famosa stilista Alessandra Rinaudo, Chief Artistic Director di Atelier Pronovias.

La stilista infatti ha affermato: “Ho studiato la sua femminilità e ho iniziato ad abbozzare un vestito che potesse rappresentare al meglio la sua sensualità ed eleganza – così ho ideato questo abito, che con la sua essenzialità dei tagli e la sua ricchezza dei tessuti ha fatto risplendere Georgina come un gioiello sul palco dell’Ariston.“

Il vestito di Georgina in effetti era davvero bello ed elegante, un modello di vestito a sirena, tempestato di brillanti, di color champagne, con tanto di lunghe maniche intarsiate di brillanti. La modella Argentina non ha fatto altro che incantare il pubblico dell’Ariston, ed anche Amadeus, dietro qualche gag divertente per rallegrare la serata, non si è risparmiato nei complimenti verso la ragazza.

Nonostante tutto però, su molti social network, come Instagram e Twitter, in molti hanno commentato in contemporanea all’apparizione sul palco della ragazza, un dettaglio che di fatto non è sfuggito a tutti. Si è abituati a vedere le foto della vita quotidiana di Georgina e Cristiano, e sovente la ragazza mostra il suo fisico scolpito e statuario; questa volta però, il vestito a fascia mostra una rotondità molto sospetta.

In tanti infatti hanno sollevato l’ipotesi di un’ipotetica gravidanza da parte della modella; già in passato la coppia ha dovuto smentire la cosa, dietro forti pressioni da parte dei fan, ma questa volta sembra che quella rotondità in più possa davvero essere segno di una gravidanza in vista. In molti hanno anche scherzato sulla questione, paragonandosi a Georgina, affermando: “Ha il rotolino identico al mio, l’unica cosa che abbiamo in comune.“