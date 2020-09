Georgina Rodriguez, la gaffe a Venezia 2020: la sua sfilata con l’etichetta al vestito

Una gaffe che non è passata inosservata per la famosa modella argentina, Georgina Rodriguez. La compagna del campione di serie A, Cristiano Ronaldo, ha di recente infatti partecipato alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, intenta ad assistere alla prima del film Human Voice, di Pedro Almodovar.

La ragazza questa volta era sola, senza la compagnia del suo Ronaldo, a causa del ritiro calcistico, in vista della ripresa del campionato di serie A. Durante la sua sfilata però, la ragazza ha trascurato un dettaglio che di certo non è passato inosservato ai più attenti. Sembra infatti che Georgina abbia dimenticato di togliere l’etichetta alla sua giacca nuova. Una svista sia da parte sua, ma anche del suo sponsor.

Nonostante però questo piccolo intoppo, la donna ha saputo stregare tutti con la sua bellezza, con la sua classe ed eleganza. Sono tanti i commenti positivi a darle ragione. Le foto che stanno circolando in rete in questi istanti, sono ricchi di lodi nei confronti della Rodriguez che, ancora una volta, si è saputa ben distinguere tra i tanti partecipanti della mostra.

Georgina oramai è divenuta una presenza stabile in Italia, partecipando a quasi tutte le manifestazioni e mostre, dichiarando in più episodi di essere di innamorata del paese; anche Torino rientra tra le città nel cuore di Georgina, affermando: “Mi piace il centro, con le sue chiese, le piazze maestose, gli angoli affascinanti. E il fatto che sia vicina a Milano, alle Alpi, a Venezia, al lago di Como, alla Svizzera… Ha una posizione perfetta. Mi sento bene, come a casa“.

La scena viene in parte rubata anche dalla famosa influencer romana, Giulia De Lellis. Giunta alla impressionante cifra di 5 milioni di followers su Instagram, si può ampiamente dire che la De Lellis sia una delle ragazze più seguite di sempre, forse seconda solo a Chiara Ferragni. L’ex ragazza di Andrea Damante ha deciso infatti di sfoggiare un bellissimo abito bianco, sobrio ma elegante allo stesso tempo, incantando tutti i partecipanti.