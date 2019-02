Georgina Rodriguez, la fidanzata di Ronaldo fa "sogni d’oro" con un pigiama Louis Vuitton e il web si indigna

Cosa ne pensa l’autore

Cristina Giuli - Penso che per Georgina Rodriguez un capo del genere sia di normale amministrazione, considerando i guadagni stellari del compagno Cristiano Ronaldo. Senza dubbio è un prezzo proibitivo, ma qualche sfizio dovrà pure levarselo, o no? A parte gli scherzi non credo sia giusto criticarla per questo, anche se capisco benissimo che per molte persone - me compresa - possa sembrare una vera pazzia.