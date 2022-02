Vivere la vita assieme ad una star. Non sempre è semplice. E lo dimostra appieno la vicenda di Georgina Rodriguez, compagna del campione Cristiano Ronaldo, star dello sport mondiale e tra i giocatori più ricchi al mondo. Georgina, assieme a Ronaldo, vive in uno splendido attico nel centro di Lisbona, capitale del Portogallo. La donna ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano El Mundo, in cui ha raccontato tutti i particolari della sua vita con Ronaldo.

“Quello che mi manca di più fare con Cris è andare in un negozio o al supermercato, come fanno altre coppie” – così racconta Georgina Rodriguez, spiegando che quando si muove assieme al campione e ai loro figli ci sono tantissime accortezze a cui stare attenti. Quando si va al ristorante, ad esempio, bisogna scegliere la struttura che garantisce standard elevati di riservatezza. Per Georgina “è difficile non poter andare al bar all’angolo, dover sempre andare in ristoranti dove tutto è organizzato in modo che la gente non ti dia fastidio, non poter accompagnare a scuola i propri figli” – questo lo “sfogo” della Rodriguez.

Un incontro che le ha cambiato la vita

Quello con Ronaldo è un incontro che a lei ha cambiato, anzi stravolto, in meglio, la sua vita. Si è trattato di un incontro casuale, in quanto lui entrò in un negozio Gucci dove lavorava la giovane Georgina e fu quasi amore a prima vista. Dal portoghese Georgina ha avuto già quattro figli e adesso nasceranno altri due gemelli.

La modella argentina 27enne ricorda tutto del primo giorno in cui ha incontrato Ronaldo, anche l’abbigliamento indossato da quest’ultimo. I due stanno assieme da 6 anni e la loro storia d’amore è bella come il primo giorno. Una coppia affiatata molto amata dal grande pubblico. Dal 27 gennaio Georgina condurrà un suo reality su Netfix, ovvero “Soy Georgina”.

Alla fine della sua intervista Georgina ha ricordato che non fanno comunque una vita da reclusi, si recano comunque a fare la spesa e vanno a cena fuori, ma in posti appunto tranquilli dove nessuno può dargli fastidio. “Il pubblico vede la parte bella di un calciatore, ma non alzarsi presto, avere freddo, bagnarsi… Noi facciamo la stessa vita a Manchester, Torino o Madrid. L’unica cosa è che qui fa un po’ più freddo” – così ha concluso Georgina.