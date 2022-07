Georgette Polizzi, nuovo ricovero in ospedale: "Vincerò per la mia bimba"

Ascolta questo articolo

Era il 2018 quando a Georgette Polizzi fu diagnosticata la sclerosi multipla. Fu senza dubbio un duro colpo, sia per lei che per il marito Davide Tresse che le stette vicino con tanto amore e, proprio in quel periodo, le chiese di diventare sua moglie. Il matrimonio fu celebrato il 15 settembre del 2019.

Sembrava che le cose per la stilista stessero andando per il meglio, da poco infatti è diventata mamma di Sole, nata grazie alla fecondazione assistita. Invece nelle ultime ora è comparso un post su Instagram che ha fatto preoccupare non poco i suoi followers.

Georgette Polizzi di nuovo in ospedale: le sue parole

Nell’immagine si vede Georgette varcare la porta blu dell’ospedale e sotto spiega lei stessa che “la basta*da” – facendo riferimento alla sclerosi multipla – è tornata a farsi viva e per questo dovrà affrontare di nuovo una cura a base di cortisone per cercare di tenerla sotto controllo.

“Anche questa mattina varco lei ‘la porta azzurra’. Una porta che negli ultimi quattro anni ho varcato diverse volte. Alcune volte la varcavo con il cuore felice perché sapevo che mi avrebbe portato a migliorare, altre con il cuore in gola perché dovevo scoprire l’esito di qualche esame. L’ho varcata anche con le gambe stanche e con il fiato corto per la fatica” ha esordito la Polizzi per poi aggiungere: “Mi ha vista in sedia a rotelle e poi zoppicante ma mi ha anche vista saltellare, mi ha vista con il pancione felice e speranzosa. Qualche volta mi ha vista con gli occhi pieni di lacrime ma la maggior parte delle volte mi ha vista sorridere senza sosta. In questi giorni la varcherò ogni mattina perché sembra che la ‘bastarda’ si sia svegliata“.

Fa sapere poi che ogni mattina dovrà recarsi in ospedale per fare le infusioni di cortisone, in modo da tenere sotto controllo la malattia, ma c’è un particolare diverso rispetto agli anni passati che infonde a Georgette una forza nuova: “Questa mattina a differenza delle altre volte l’ho varcata pensando alla mia bimba e al fatto che vincerò come sempre ma non per me, questa volta vincerò per lei“, riferendosi alla sua piccolina.