Georgette Polizzi incinta: il ricorso alla procreazione assistita nonostante la sclerosi

Georgette Polizzi è incinta. Oggi la vita le ha donato il suo regalo più grande, quello di diventare madre nonostante la sua malattia. Un obiettivo finalmente raggiunto, come fa sapere Chi, grazie alla procreazione assistita. Negli ultimi anni l’ex volto di Temptation Island si è molto aperta sui lati più delicati della sua vita personale sui social.

Quello che però ha dato non poco fastidio è stata l’insistenza con cui molti fan le hanno chiesto in più occasioni perché lei e il marito Davide Tresse, modello e influencer, non potevano avere figli. Georgette aveva già svelato di non poter avere figli in modo naturale e anche l’adozione non è fattibile visti i suoi problemi di salute.

La diagnosi della sclerosi multipla ha cambiato la sua vita, destinata a sottoporsi a cure continue, terapie ed esercizi affinché il suo corpo possa convivere con questo male. Ma adesso la sua vita cambierà nuovamente dal momento che molto presto potrà dare alla luce il suo primo figlio. Al suo fianco sempre con l’agente di commercio Davide Tresse con cui si è sposata nel 2019.

Con determinazione è riuscita a realizzare uno dei suoi sogni, raggiungendo l’altare senza la necessità di una carrozzina. Un amore forte quello con l’uomo che i problemi non hanno sfibrato, un amore che resiste a tutto. Era il 2018 quando Georgette Polizzi confessò di essere malata, dopo un ricovero improvviso e una paralisi che le bloccò l’uso delle gambe.

Oggi continua la sua battaglia quotidiana di cure intense, ma dimostra tanta forza di volontà di andare avanti. La malattia non è riuscita a toglierle il sorriso e la voglia di lottare per potere vivere la sua vita in tutte le sue sfaccettature, compresa quella di diventare madre. La fecondazione assistita, già annunciata nel 2019, ha dato i suoi frutti.