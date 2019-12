Georgette Polizzi, grandi miglioramenti dopo la diagnosi della malattia: "Un traguardo che mi ha fatto piangere"

Georgette Polizzi ha sempre dimostrato di avere un carattere combattivo e forte, fin dai tempi di “Temptation Island” quando sembrava aver preso una sbadata per il tentatore Claudio D’Angelo, ma una volta finito il reality il suo rapporto con il fidanzato Davide Tresse è diventato più forte di prima.

Anni dopo questa esperienza televisiva, la Polizzi ha dovuto fare i conti con una notizia che ha rimescolato tutte le carte della sua vita: la sclerosi multipla. Molti i video postati che documentavano il suo stato di salute, la ragazza era costretta su una sedia a rotelle e a fatica muoveva qualche passo, aiutata sempre dal suo amorevole fidanzato. Davide Tesse è diventato, pochi mesi fa, suo marito e la loro storia d’amore ha fatto sognare moltissimi fan.

Georgette ama condividere con i followers gran parte della sua vita, lo ha fatto nei momenti bui e lo fa tutt’oggi che le cose per lei sembrano andare meglio. Giorni fa ha rilasciato un’intervista nel programma di Parpiglia su Real Time “Seconda Vita“, in cui ha raccontato il suo difficile passato e ha rivelato che, purtroppo, non potrà avere figli se non con la fecondazione assistita. Ma Georgette guarda al suo futuro con tanto ottimismo ed entusiasmo, riuscendo a riconoscere il valore anche nei semplici gesti quotidiani.

Georgette Polizzi racconta entusiasta i suoi progressi

Ecco che, infatti, sul suo profilo Instagram compare un post in cui Georgette fa trasparire tutto il suo entusiasmo per ciò che è riuscita a fare: “Ci sono riuscitaaaaaa!!Un traguardo che mi ha portato a piangere come una bimba!! Sono riuscita a snowbordare nuovamente!!”. Per molti una normale attività sportiva, per lei una conquista e u traguardo insperati.

“La coordinazione non è delle migliori ma sono certa che presto tornerò come un anno fa!!Grazie a te momo mio Davide Tresse per essere stato al mio fianco in questa giornata importante!”, e infine manda un massaggio ai suoi fan molto importante. Georgette si raccomanda di non mollare mai: “Come dice la canzone spingetevi al limite e non pensate sia impossibile!!“.