Georgette Polizzi, dopo la malattia un’altra triste notizia: "Il colpo di grazia finale"

Georgette Polizzi deve la sua popolarità al programma “Temptation Island” dove, con il fidanzato Davide Tresse, ha messo alla prova la loro relazione. Sembrava che le cose dovessero precipitare dopo la sua vicinanza con il tentatore Claudio D’Angelo – salito poi sul trono di “Uomini e Donne” – invece lo scorso 15 settembre la coppia è convolata a giuste nozze.

Questo matrimonio è arrivato dopo un periodo particolarmente complicato per la Polizzi, infatti la ragazza tempo prima aveva pubblicato sui propri social che le era stata diagnosticata la sclerosi multipla. Ne mesi a seguire, erano comparsi sul suo profilo molti video che documentavano il triste decorso della malattia, fino a costringerla su una sedia a rotelle, e sempre vicino a lei c’era il suo Davide, attendo e fedele guardiano del loro immenso amore. Ora la salute di Georgette sembra essere migliorata e, grazie alle cure, la situazione si è stabilizzata.

Ospite nel programma di Gabriele Parpiglia su Real Time “Seconda Vita“, si è raccontata a cuore aperto rivelando particolari inediti della sua vita privata. Durante la sua infanzia è stata vittima di razzismo, i suoi compagni le tiravano sassi in testa per il colore della sua pelle.

Georgette Polizzi, il dramma che sta vivendo

Anche a casa la situazione non era per niente facile: sua madre soffriva di depressione e il padre le aveva abbandonate tempo prima. Tutto questo la Polizzi ha cercato di superarlo, ma poi il destino ha voluto metterla di nuovo alla prova e la diagnosi della malattia l’ha fortemente destabilizzata di nuovo.

Per aggiungere altro dolore al dramma che già stava vivendo, è arrivata un’altra diagnosi spietata dei medici: non potrà avere figli. Lei e Davide sognavano una famiglia, come lei stessa afferma, ma purtroppo le cose si sono complicate e forse il loro desiderio potrà avverarsi solo con un’assistenza medica e una fecondazione assistita.