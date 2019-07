George Clooney vuole far tornare insieme Brad Pitt e Jennifer Aniston

La definitiva rottura tra Brad Pitt e Angelina Jolie, l’ex coppia d’oro del cinema hollywoodiano conosciuta più semplicemente come Brangelina, ha più volte riportato in auge il possibile ritorno di fiamma tra l’attore e Jennifer Aniston, l’ex lasciata di punto in bianco dopo nemmeno cinque anni di matrimonio.

Tra i numerosissimi fan ansiosi di rivederli insieme, compare anche un attore di primo piano come George Clooney. Il 58enne divo, due volte premio Oscar, ha sempre intrattenuto una grande amicizia con Brad Pitt, sex symbol del cinema a stelle e strisce che frequenta anche in privato per trascorrere del tempo insieme.

Il protagonista di “The Peacemaker” non ha poi nascosto di nutrire grande simpatia anche nei confronti di Jennifer Aniston, un sentimento che invece non avrebbe mai provato verso Angelina Jolie. Sulla base di queste premesse, la rivista americana Life & Stile è convinta che George Clooney si sia già attivato per far sì che Brad Pitt possa finalmente tornare tra le braccia della fidanzatina d’America.

Da buon agente matrimoniale, come prima cosa avrebbe organizzato un incontro romantico top secret in una villa privata a Roma. Qui è stato raggiunto dalla coppia, che si era già sposata il 29 luglio 2000, salvo poi lasciarsi per via del tanto chiacchierato tradimento dell’interprete di “Seven”. Una fonte anonima vicina a George e alla moglie Amal, ha fatto sapere che l’incontro era finalizzato a far riaccendere la fiamma della passione.

L’insider ha altresì aggiunto che questo preciso piano avrebbe trovato piena approvazione da parte dell’attore della trilogia di Ocean, disposto a tutto pur di ritornare insieme al’ex moglie Jennifer Aniston. Come poi aggiunto dall’informatore, George Clooney lo asseconderà facendo in modo che ciò accada quanto prima, non a caso ha concluso sostenendo che “George vuole vedere di nuovo felice uno dei suoi migliori amici, Brad Pitt. E per lui questo significa una cosa sola: Jennifer Aniston”.