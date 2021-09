George Clooney su Elisabetta Canalis: "Non sapete cosa mi faceva". Lei risponde

La nuova stagione di “Vite da copertina“, il programma in onda su Tv8 alle 17.30 dal lunedì al venerdì, è stata affidata a Elisabetta Canalis. Dopo una lunga assenza, la Canalis è tornata sugli schermi della televisione italiana e proprio nella puntata di esordio ha voluto ricordare la sua storia d’amore con il divo hollywoodiano, George Clooney.

Tempo fa fu proprio l’attore a tornare sull’argomento, raccontando un particolare inedito della loro relazione: “Elisabetta Canalis non la conoscete nel privato, io l’ho conosciuta davvero. Voi non sapete cosa mi faceva. Lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita” , aveva ricordato Clooney riportando così la loro passata relazione alla ribalta del gossip.

La replica di Elisabetta Canalis alle parole di George Clooney

A distanza di un anno, davanti alle telecamere di TV8 arriva la replica della Canalis. La conduttrice conferma le parole dell’ex fidanzato, ammettendo di ricordare con molto affetto il periodo della loro frequentazione e aggiunge: “George è una persona molto divertente, era lui che amava fare gli scherzi più di me. Per esempio amava fare i gavettoni ai paparazzi. Se avete ricevuto dei gavettoni, sappiate che era lui, non io!”.

Racconta, poi, un particolare inedito di quando Clooney decise di compare Villa Oleandra, sul lago di Como. La condizione necessaria per la vendita era che restassero a servizio due portoghesi che lavoravano nella villa: “Due persone eccezionali e molto professionali con cui ho passato due estati splendide” conferma la Canalis e aggiunge che Clooney comprò loro la casa in cui attualmente vivono: “Un gesto carino. Di quel periodo ho un ricordo bello ma è stato stressante. Per me non è stato facile gestire la stampa internazionale e quella storia mi ha insegnato ad essere più paziente“.

Questo nuovo impegno televisivo ha reso necessario il suo ritorno in Italia, dopo una lunga permanenza negli Stati Uniti dove ha conosciuto il suo attuale marito, il chirurgo Brian Perri, con il quale ha avuto una splendida bambina, Skyler Eva.