George Clooney ricoverato d’urgenza: le condizioni dell’attore

L’attore George Clooney è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Il motivo è legato al nuovo film di cui l’attore sarà protagonista: “The Midnight Sky“. Le riprese sono iniziate, anche se non si sa quando potremo vedere il film nelle sale a causa del Coronavirus. Il Covid-19 ha ormai monopolizzato il mondo intero e oltre ai decessi e i contagi, ha creato ingenti danni all’economia.

Anche i cinema sono chiusi e insieme ai teatri, sono i settori ormai al collasso. Le sale non si sa quando riapriranno e di conseguenza non sapremo quando potremo vedere le nuove pellicole, compresa quella che vedrà Clooney coinvolto nelle vesti di attore e regista. Tornando proprio a George, a lanciare la notizia del suo ricovero urgente è stato il tabloid britannico Mirror.

Il motivo per il quale la star di Hollywood è finita in ospedale, è legato ad una perdita di peso drastica e repentina. Il 59enne ha perso circa 14kg e questo gli ha provocato una pancreatite. Il dimagrimento eccessivo è stato dunque legato ad esigenze di copione e tali esigenze, sono costate care a Clooney. L’attore si è confessato proprio al Mirror, raccontando la sua esperienza.

“Forse ho provato a perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso abbastanza cura di me stesso. Ci sono volute alcune settimane per migliorare, e come regista non è stato facile perché ci vuole energia. Eravamo su questo ghiacciaio in Finlandia, il che ha reso il lavoro molto più difficile. Ma sicuramente ha aiutato con il personaggio“, queste le parole dell’attore al tabloid inglese.

Dunque, adesso George sta meglio. Il ricovero è avvenuto quattro giorni dopo l’avvio delle riprese. Clooney ha accusato forti dolori allo stomaco e ciò ha scaturito il pronto intervento e il ricovero in ospedale. Oggi l’attore sta meglio anche se dovrà osservare alcuni giorni di convalescenza prima di riprendersi del tutto e tornare al lavoro.