George Clooney, reunion con il cast di "E.R." per beneficenza

George Clooney è oggi un attore e regista vincitore di due premi Oscar e conosciuto in tutto il mondo, e sono quindi forse in pochi a ricordarsi che il primo successo della star è stato il ruolo del Dottor Ross nel telefilm “E.R. – Medici in prima linea“, che ha lanciato l’attore nell’Olimpo di Hollywood.

L’attore 60enne prenderà parte ad una reunion virtuale con il cast dello show che verrà trasmessa il 22 Aprile, in occasione del Giorno della Terra, in una speciale puntata della serie “Stars in the House” nella quale gli attori parleranno del telefilm e risponderanno alle domande dei fan.

Clooney vinse due Emmy per il ruolo del pediatra Dr. Doug Ross che ha interpretato dal 1994 al 1999 nel telefilm della NBC. Con lui nella reunion i co-star Anthony Edwards (Mark ‘Ciccio’ Greene), Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Goran Visnjic (Luka Kovac), Paul McCrane (Robert Romano), Ming-Na Wen (Jing-Mei Chen), Gloria Reuben (Jeanie Boulet), Laura Cerón (Chuny Marquez), Yvette Freeman (Haleh Adams), Conni Marie Brazelton (Connie Oligario) e CCH Pounder (Angela Hicks).

E’ stata Gloria Reuben a voler riunire i colleghi per l’iniziativa, dato che è la presidentessa dell’associazione benefica Waterkeeper Alliance, dedicata all’accesso ad acqua pulita e potabile ed alla quale andranno i fondi raccolti. “Sono felicissima di fare una reunion con la mia famiglia di “E.R.” per una causa così vicina al mio cuore“, ha detto l’attrice.

“E.R. – Medici in prima linea”, ideato dallo scrittore Michael Crichton e trasmesso in Italia dalla Rai, è andato in onda per 15 stagioni dal 1994 al 2009, ed è il secondo medial drama più longevo del piccolo schermo dopo “Grey’s Anatomy”. Non si tratta del primo cast di una serie che si riunisce per una iniziativa benefica tramite “Stars in the House”. Lo show ha infatti già trasmesso le reunion di show come “Melrose Place”, “Glee”, “Desperate Housewives, “Scandal.